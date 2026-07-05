Benidorm, entre las localidades finalistas a los Premios Europeos de Ciudades Verdes 2028

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia felicita al municipio de Benidorm (Alicante) tras haber sido seleccionado entre las ocho localidades finalistas que optan a los Premios Europeos de Ciudades Verdes 2028, convocados por la Comisión Europea, de un total de 27 candidaturas presentadas.

La Generalitat muestra su apoyo a la candidatura a estos "prestigiosos premios" que reconocen y premian a las ciudades europeas que demuestran "un firme compromiso con la sostenibilidad, la innovación ambiental y la mejora de la calidad de vida de sus residentes", según ha informado el Gobierno valenciano en un comunicado.

Los galardones incluyen dos categorías principales: 'European Green Capital Award', dirigido a ciudades con más de 100.000 habitantes, y 'European Green Leaf Award', destinado a ciudades y municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes, categoría en la que compite Benidorm junto a la también española Chiclana de la Frontera y la localidad portuguesa de Estarreja.

Por su parte, las cinco ciudades finalistas en la categoría Capital Verde Europea para ciudades de más de 100.000 habitantes son Zaragoza, Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biala (Polonia), Kosice (Eslovaquia) y Oporto (Portugal).

Según la Generalitat, "convertirse en Capital Verde o en una Ciudad Hoja Verde supone una oportunidad transformadora, porque además del respaldo financiero, las ciudades seleccionadas recibirán visibilidad internacional, nuevas oportunidades para atraer inversión y turismo sostenible, y el acceso a una red europea de municipios líderes en sostenibilidad".

Así, la importancia de esta nominación supone "un reconocimiento al trabajo que se realiza en áreas como la gestión del agua, calidad del aire, áreas verdes y uso sostenible del suelo, gestión de residuos y economía circular, control de la contaminación, así como las medidas para mitigar los efectos del cambio climático y adaptación a la nueva situación".

En este sentido, Benidorm, junto con el resto de las localidades finalistas, ser convierten en "un ejemplo a seguir que pueden inspirar a otras con medidas efectivas para garantizar una alta calidad de vida y una menor contaminación en espacios urbanos bien gestionados".

Expertos

Las ciudades finalistas han sido seleccionadas por un panel de expertos independientes en sostenibilidad urbana en función de sus logros y ambiciones para abordar los desafíos urbanos que enfrentan nuestras ciudades debido al cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

En concreto, el jurado resalta que Benidorm "destaca en todos los ámbitos de la sostenibilidad urbana y demuestra un firme compromiso con la gestión del agua y la adaptación al cambio climático". Además, la ciudad ha logrado reducir las emisiones al tiempo que gestiona un elevado volumen de turismo, empleando activamente infraestructuras verdes para contrarrestar el efecto isla de calor urbano y mejorar la gestión del agua.

Tras esta primera fase de selección de finalistas, la segunda y última parte del proceso de selección tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre, cuando las ciudades seleccionadas presentarán ante un jurado su visión ambiental, así como las estrategias de gobernanza y comunicación que implementarán en caso de resultar seleccionadas.

Los ganadores se anunciarán el 8 de octubre en una ceremonia de entrega de premios que se celebrará en Guimarães (Portugal), Capital Verde Europea de este año.

El título de Hoja Verde Europea se otorga a una o dos ciudades. Cada ganadora de la Hoja Verde recibe un premio de 200.000 euros para apoyar la implementación de iniciativas ambientales con el objetivo de "ofrecer nuevas oportunidades para atraer inversión y turismo sostenible, ofreciendo visibilidad internacional".

El Premio Capital Verde Europea se creó en 2010 y hasta la fecha ha reconocido a 18 ciudades por su destacado liderazgo ambiental. Por otro lado, el Premio Hoja Verde Europea, desde 2015, ha reconocido a 21 ciudades que han logrado notables avances hacia la sostenibilidad.