El PP de Alicante convoca una multitudinaria cena de verano el sábado 10 de julio en Elche con Juanfran Pérez Llorca

Los actos del PPCV previos al último verano antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027 se multiplican. Si el pasado 20 de junio la provincia de Valencia convocó a sus dirigentes y militantes en Valencia con presencia del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo y el secretario general, Miguel Tellado, el PPCV está organizando para el día 10 de julio a las 20,30 horas a los dirigentes y militantes de la provincia de Alicante en la Torre de Vaillo de Elche. Una cita para más de un millar de personas encabezado por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

La curiosidad de la convocatoria es que, si España continúa clasificándose en las sucesivas eliminatorias del Mundial de Fútbol, jugaría ese mismo día media hora más tarde los cuartos de final del campeonato. Si fuese así, confirman desde la organización, el PPCV tendrá que instalar pantallas para que los aficionados del PP alicantino puedan seguir el partido sin perderse la cita política.

Esta cena se producirá apenas dos semanas después de que Tellado confirmase, en plenas fiestas de Hogueras, que Luis Barcala repetirá como candidato del PP en la capital de la provincia. Una confirmación que también tuvo su referente en la capital de Valencia, con María José Catalá. Por esta razón, todo el partido espera que llegue cuanto antes la confirmación de Pérez Llorca, aunque el partido ya anunció que las candidaturas a las autonómicas vendrán después del verano.

En la agenda del PP en la Comunitat, el propio Feijóo participará este fin de semana en el II Foro de Diputaciones, Cabildos, Consells y Juntas Generales que ha organizado el PP. Será los días 2 y 3 en el Auditori i Palau de Congressos de Castellón de la Plana.

Además, un día antes de la cena del partido de la provincia de Alicante, el 9 de julio, se ha organizado un desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum en Valencia. La cita tendrá lugar en el Hotel Las Arenas de Valencia a las 9 horas y está previsto que Tellado actúe como presentador del actual secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

La fuerza en la provincia

Tras prosperar la moción de censura el pasado 25 de junio en Callosa de Segura, donde el popular Juan Antonio Franco ha asumido la vara de mando, el PP de Alicante consolida su hegemonía territorial y vuelve a contar con un total de 66 de las 141 alcaldías en la provincia.

El peso de la provincia de Alicante, y en particular de la plaza de Elche, no es casual en la hoja de ruta del PPCV. Los populares buscan exhibir músculo en un feudo estratégico que recuperaron en las pasadas elecciones municipales de la mano de Pablo Ruz, actual alcalde ilicitano, tras ocho años de gobiernos de izquierda. La elección de la emblemática Torre de Vaillo -un entorno histórico rodeado por el Palmeral de Elche- funciona no solo como escenario veraniego, sino como un potente símbolo de la hegemonía territorial que el partido aspira a revalidar y blindar de cara a la decisiva cita con las urnas en mayo de 2027.

Asimismo, este despliegue de actos políticos en cascada (Castellón, Valencia y Alicante) evidencia la estrategia de la dirección regional de activar la maquinaria electoral a un año vista. Con un liderazgo consolidado en la figura de Juanfran Pérez Llorca al frente del Consell, la prioridad del PP valenciano pasa ahora por engrasar las estructuras locales y provinciales, aplacando cualquier atisbo de incertidumbre interna mediante la ratificación paulatina de sus principales activos municipales, mientras se posterga estratégicamente el diseño de las listas autonómicas para el arranque del nuevo curso político en septiembre.