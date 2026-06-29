L’Alfàs del Pi construirá más de 150 viviendas de protección pública para alquiler asequible

Los vecinos empadronados en l'Alfàs del Pi tendrán prioridad en la adjudicación de las más de 150 viviendas de protección pública en régimen de alquiler asequible que la Generalitat prevé construir en el municipio.

Así lo ha destacado el alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques, durante la visita institucional realizada junto a la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, a la parcela donde se desarrollará la futura promoción.

El proyecto contempla la construcción de entre 150 y 160 viviendas sobre un solar municipal de 5.390 metros cuadrados situado en la calle Herrería, dentro del Plan Vive Comunitat Valenciana, impulsado por la Generalitat para ampliar el parque de vivienda protegida.

El alcalde ha defendido que esta actuación permitirá aliviar la falta de vivienda en el municipio. "Damos un gran empujón al problema de vivienda, ampliando la oferta", ha asegurado.

Además, ha avanzado que, a la hora de adjudicar los inmuebles, "se tendrá en cuenta el criterio de empadronamiento", con el objetivo de beneficiar a quienes ya residen en la localidad.

La parcela forma parte de los más de 9.200 metros cuadrados de suelo que el Ayuntamiento aprobó ceder en el pleno de mayo de 2024 para la construcción de viviendas de protección pública.

La Generalitat licitará la promoción

Durante la visita, Susana Camarero ha anunciado que, una vez se formalice la encomienda de gestión a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), la Generalitat sacará a licitación la construcción y explotación de la promoción.

El proyecto se desarrollará mediante colaboración público-privada, de forma que la empresa adjudicataria asumirá tanto la construcción como la gestión de los alquileres durante un periodo de 75 años.

La vicepresidenta ha destacado que esta actuación supondrá "un incremento muy importante de la oferta de vivienda asequible en este municipio y dar una oportunidad real a los vecinos y vecinas de l'Alfàs del Pi".

Vivienda asequible

Camarero ha defendido que el Consell apuesta por el alquiler asequible como vía para facilitar el acceso a una vivienda.

"Desde el Consell somos conscientes de la necesidad de viviendas con precios razonables y consideramos que la fórmula del alquiler es una buena opción para dar nuevas oportunidades a muchas familias", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que el nuevo decreto de Vivienda de Protección Pública reserva el 40 % de las viviendas de las nuevas promociones a jóvenes. "Si alguien nos preocupa son los jóvenes y los grandes problemas que tienen para acceder a una vivienda en alquiler o compra", ha remarcado.

La consellera también ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento con el Plan Vive y ha destacado que la cesión de suelo por parte de los municipios está permitiendo acelerar el desarrollo de nuevas promociones de vivienda protegida en la Comunitat Valenciana.