Ya es oficial: la ayuda de la Generalitat Valenciana para conseguir gratis la primera matrícula en universidades

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución que regula la convocatoria de las ayudas 'Impulso Universitario: Primera Matrícula Gratuita', correspondientes al curso 2025-2026.

Esta iniciativa está dirigida al alumnado de nuevo ingreso en estudios universitarios y enseñanzas artísticas superiores en la Comunitat Valenciana, y marca el arranque de una nueva política de apoyo directo al acceso a la educación superior.

Con este programa, la Generalitat busca reforzar la igualdad de oportunidades y evitar que el factor económico se convierta en una barrera de entrada para los jóvenes que inician su etapa universitaria. Al mismo tiempo, la medida introduce un componente de exigencia académica, ya que vincula la ayuda al rendimiento y a la continuidad en los estudios.

En concreto, la subvención cubrirá el importe abonado por el alumnado en concepto de primera matrícula a tiempo completo del primer curso, ya sea en grados, dobles grados o enseñanzas artísticas superiores.

Es decir, el coste inicial de comenzar una carrera podrá ser asumido por la administración autonómica, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

La dotación económica total del programa asciende a un máximo de 20 millones de euros, que se financiarán con cargo a los presupuestos de la Generalitat. Una cifra que sitúa esta convocatoria como una de las principales apuestas en materia de apoyo al estudiantado en los últimos años.

La Conselleria impulsa esta medida teniendo en cuenta los datos de rendimiento en la educación superior, que reflejan una tasa de abandono en el primer año en torno al 22,1 %. Un porcentaje que, según la administración, evidencia la necesidad de reforzar las políticas de acompañamiento y apoyo al alumnado durante el inicio de su vida universitaria.

Con este programa, el Consell pretende no solo facilitar el acceso, sino también mejorar la permanencia del estudiantado en el Sistema Universitario Valenciano (SUV) y en sus centros adscritos.

En este sentido, la ayuda también funciona como incentivo académico. Para mantenerla, el alumnado deberá superar la totalidad de los créditos matriculados en el primer curso, lo que convierte el rendimiento en una condición clave del programa.

Requisitos

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, lo que significa que no se otorgan de forma automática, sino que se ordenan las solicitudes en función de criterios objetivos. En este caso, la nota media del primer curso será el principal factor de baremación.

Para poder optar a la subvención será necesario cumplir varios requisitos. Entre ellos, haber accedido por primera vez a estudios de grado o doble grado en el curso 2025-2026, haber superado la totalidad de los créditos matriculados, estar empadronado en la Comunitat Valenciana, continuar los estudios en el curso siguiente (2026-2027) y no disponer de otra ayuda que cubra completamente la matrícula.

Además, será imprescindible haber alcanzado al menos una nota media de cinco. En caso de empate, se aplicarán criterios adicionales basados en el expediente académico del alumnado, lo que refuerza el peso del rendimiento en la concesión final.