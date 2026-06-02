El alcalde de Monforte del Cid (IU) defiende a su concejal y reta a Vox a llevar los audios de pagos sin factura al juzgado

A la izquierda, el portavoz de Vox, Rafa Náñez; en el vértice de la mesa la concejal de IU, Maribel de las Nieves; y a la derecha el alcalde Juanjo Hernández, ayer en el pleno de Monforte del Cid.

Visiblemente molesto, el alcalde de Monforte del Cid, Juanjo Hernández (IU), se enfrentó ayer durante el pleno municipal ordinario a las preguntas realizadas por el portavoz de Vox en el municipio, Rafa Náñez, sobre los audios publicados por EL ESPAÑOL en los que una de sus concejales, Maribel de las Nieves, le proponía a un empresario cobrar: "1.000 euros de eso te lo puedo dar limpio sin factura y sin nada", a través de una tercera empresa. Un dinero para pagar los trajes de la Cabalgata de Reyes cuyo primer contacto se hizo a 15 de diciembre, 20 días antes del evento.

Náñez comenzó el turno de preguntas inquiriendo al primer edil sobre "la trazabilidad y el destino del dinero que recogen varios miembros del gobierno municipal". El alcalde, sin aportar ningún documento, hizo una defensa a ultranza de su concejal de contratación, presente en la sala, asegurando que los audios no revelan ningún delito y retando a Vox a que lleve el caso a los tribunales ya que él llevará, aseguró, su filtración a EL ESPAÑOL.

"He contestado a todas estas preguntas que habéis hecho en los plenos. Tenéis los audios desde hace cinco meses, habéis consultado a vuestros servicios jurídicos, os han dicho que no hay nada denunciable pero se lo habéis filtrado a la prensa. Ese es el resumen", aseguró el alcalde.

"No hay ningún indicio", continuó contestando al portavoz de Vox, "si tú consideras que hay actuaciones que tú consideras que son constitutivas de delito, denúncialo en los tribunales y yo iré allí y explicaré. Me tendrá que interrogar quien tenga que hacerlo porque tú has dicho que me interrogarás. No. Me tendrá que interrogar quien me tenga que interrogar porque tú no eres juez, ni fiscal ni abogado. Lo siento", le espetó.

Hernández tomó en todo momento la palabra para responder, exonerando así de explicaciones a su concejal que horas antes había respondido a través de una carta en su perfil de Facebook. No en vano, la concejal en uno de los audios se refiere concretamente al dinero en metálico que le ofrecía al empresario, "sin factura ni nada" a que "me acaba de avisar el alcalde que se lo han dado a él".

De hecho, como ha informado este diario en los audios va más allá de esos 1.000 euros y le dice al empresario: "A no ser que me salga otra empresa y que me diga, 'oye, pues toma otros 1.000 euros'. Y te digo, 'pues mira, pues te doy toda la pasta en efectivo y nos lo quitamos de encima'. Pero en principio eso, 1.000 euros de patrocinio que nos han dado hoy, más por lo menos 800 euros que puedo rascarle a la empresa esta de suministros que tenemos contratada como terceros. Díselo así a tu jefa, que por lo menos casi los 2.000 euros os los vamos a pagar antes de incluso darme el último traje, ¿vale?".

Náñez, en su siguiente pregunta, fue directamente al grano: ¿Tuvo conocimiento de estos hechos de su concejal de contratación? A lo que el alcalde contestó: "El contenido de los audios lo he conocido hoy, como todo el mundo, pero que había un contrato de una empresa que contrataba suministros, sí. Evidentemente. Y parte de esos suministros se contrató a una empresa: son trajes, chilabas, etcétera".

En todo momento, como había hecho su concejal por carta, el alcalde justificó su actuación en que la empresa de los trajes quería el dinero por adelantado: "No es rascar, es que esa empresa a través de ese contrato de suministros, puede contratar suministros, en este caso, los trajes de los Reyes. Como bien ha explicado la concejal lo que pretendía la empresa era cobrar antes de dar el servicio y no era factible. Pero sí una empresa privada puede adelantar cierto dinero, si es que lo necesitan con tanta asiduidad. ¿Vas a dejar a los niños sin trajes de Reyes?".

Para añadir: "Pues oiga, si el día de Nochevieja la señora concejal recibió un Whatsapp (...) de que no iban a estar los trajes, con la reserva hecha, con los contratos, y con la reserva de crédito hecho. Le ofreció todo lo que pudo y más de todos los colaboradores para salvar esa situación y lo entiendo", aseguró el alcalde.

El portavoz de Vox negó tal afirmación: "la empresa no quería cobrar el dinero por adelantado. Además le recordó el "descaro de la concejal durante la negociación": "Habló pasta en efectivo y nos lo quitamos de encima. Desde Vox pensamos que es un caso de corrupción y tiene que haber responsabilidades, la punta del iceberg de la manera que tiene su gobierno de actuar".

A lo que el alcalde respondió que todo fue legal: "Yo cogí 980 euros de una empresa monfortina que no podía hacer la transferencia, 980 euros que no es ilegal, que el dinero no es negro, es en efectivo, habrá que saber la diferencia. A la empresa proveedora se le da ese dinero y se descuenta de la factura del Ayuntamiento (...) por eso cuando usted ha visto el contrato menor, habrá visto que la adjudicación se hace por un valor y se factura por otro", concluyó.