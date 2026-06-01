La concejal de IU que ofreció "pasta en efectivo" a un proveedor: "Algunas expresiones pudieron no ser adecuadas"

"Reconozco que algunas expresiones utilizadas en una conversación privada pudieron no haber sido las más adecuadas y asumo plenamente esa responsabilidad". Con estas palabras ha admitido en su perfil de Facebook hoy a primera hora de la tarde la autoría de las conversaciones que ha publicado EL ESPAÑOL de la concejal de Contratación, Patrimonio y Transparencia de Monforte del Cid, Maribel de las Nieves Antón (IU), con un proveedor. Entre otras cosas, le pidió cobrar por adelantado y en efectivo un trabajo, incluyendo a una tercera empresa en la operación.

Se trata de los trajes de los Reyes Magos de la Cabalgata del municipio que debía celebrarse el pasado 5 de enero y que no se celebró por las lluvias. Como ha informado este diario hubo un total de ocho audios de la concejal al empresario J.E.S., encargado de los pedidos de "Trajes De Rey Mago, Venta y Alquiler" de Alicante.

En uno de los audios se escucha como Maribel de las Nieves Antón le explicaba: "Lo digo porque serían, por ejemplo, 1.000 euros de eso te lo puedo dar limpio sin factura y sin nada. La otra parte que te pague, te lo puedo facturar, me lo tienes que facturar al nombre de la empresa esta tercera que te he comentado que no se está trabajando, como adelanto y como todo, solo a falta de dejar el pico ese de los 600 y pico euros, a facturar ese sí al ayuntamiento".

La concejal empieza su escrito asegurando: "Ante la publicación difundida de manera parcial y sin mi autorización de unas conversaciones privadas de WhatsApp, quiero aclarar lo ocurrido de forma transparente". Lo que no dice es que este diario trató de ponerse en contacto ayer tanto con ella como con el alcalde del municipio, Juanjo Hernández, y fue imposible.

En su escrito responsabiliza al empresario de la oferta de pagarle en efectivo y sin factura: "En diciembre, con la Cabalgata ya organizada, decidimos renovar los tres trajes de los Reyes Magos, por lo que se hizo una reserva de crédito y me puse en contacto con un proveedor de trajes. El problema surgió cuando, una vez confirmada la reserva, la empresa quiso cobrar antes de realizar el servicio, algo que la legislación no permite a un ayuntamiento y que yo no estaba dispuesta a hacer".

El empresario había manifestado muy al contrario a este diario que desde Monforte del Cid "comenzaron a insistir y a insistir y yo tengo mucho trabajo en esas fechas. Lo que no voy a cometer son ilegalidades".

Según la concejal "le planteé la posibilidad de conseguir dinero de patrocinadores que adelantaran el importe para ofrecer tranquilidad al empresario respecto al cobro". Además, en los audios la concejal le dijo al empresario que el alcalde había recibido dinero en metálico de patrocinadores: "Me acaba de avisar el alcalde que se lo han dado a él". ¿Qué ha sido de ese dinero que supuestamente el alcalde recibió en metálico de los patrocinadores y con el que se pretendía pagar el encargo a pocos días de la Cabalgata?

Luego, la concejal trata de justificar su actuación: "Mi preocupación era evitar que, tras meses de preparación y encontrándome a pocos meses de dar a luz, los trajes se quedaran sin renovar. Reconozco que algunas expresiones utilizadas en una conversación privada pudieron no haber sido las más adecuadas y asumo plenamente esa responsabilidad".

Audio de la concejal de Contratación de Monforte del Cid al empresario de Trajes de Reyes. Héctor Fernández

Para arremeter contra el empresario y este medio de comunicación: "Sin embargo, es importante señalar que la información difundida no incluye la totalidad de las conversaciones. En concreto, no se ha publicado un audio del 16 de diciembre en el que explico al empresario que, una vez entregados los trajes, podría presentar la factura y se le pagaría el servicio".

Sin embargo, en la noticia publicada por El ESPAÑOL se dice claramente que cuando no se concretó el encargo la concejal mandó un audio más al empresario en el que le decía: "Tengo 3.000 euros de retención de crédito, que reservé 3.000 euros para pagar los trajes. En lo del efectivo te lo dije para que dispusierais de dinero para empezar y para tener dinero vosotros ya, y no me pasara esto".

Además, Maribel de las Nieves trata de autoexculparse asegurando que finalmente no se contrató el servicio: "Conviene recordar, además, que el señor que filtra estos audios nunca fue contratado por el Ayuntamiento. Finalmente, los trajes fueron alquilados a otra empresa que sí aceptó realizar el servicio conforme al procedimiento legalmente establecido. Me resulta llamativo que una conversación privada salga ahora a la luz, seis meses después de los mensajes y a un año de las elecciones, especialmente cuando la contratación a la que se hace referencia nunca llegó a realizarse".

Para que fuese un delito debería haber una denuncia formal, pero según la legislación española el no llegar a contratar el servicio sí puede constituir un delito en grado de tentativa. En el ámbito de la administración pública y el derecho penal, el simple hecho de ofrecer, pactar o proponer una contraprestación ilegal (como dinero en efectivo "en b" y sin factura) por parte de una autoridad, como un concejal, activa mecanismos penales muy rigurosos.

Pero la concejal concluye:" Estos audios recogen una conversación privada y no acreditan ninguna ilegalidad. La empresa nunca fue contratada, nunca prestó el servicio y nunca recibió pago alguno del Ayuntamiento".