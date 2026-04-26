Guardias civiles de Alicante celebran la prisión para los 'petaqueros' de los narcos: "Lo demandábamos desde Barbate"

Los 'petaqueros', las embarcaciones que suministran combustible a narcolanchas en alta mar en el sur de España, se enfrentarán ahora a penas de prisión. Se trata de una reforma demandada y celebrada por la Guardia Civil para combatir el narcotráfico y evitar tragedias como la de Barbate en 2024.

La reciente inclusión del 'petaqueo' en el Código Penal castigará con penas de entre tres y cinco años de cárcel el almacenamiento, transporte o suministro de combustible a narcolanchas, sin necesidad de probar la conexión directa con un alijo concreto.

Hasta ahora, esta actividad carecía de una tipificación penal específica, lo que limitaba la capacidad de actuación de las fuerzas de seguridad, y las infracciones se resolvían, en muchos casos, con simples sanciones administrativas.

Con la nueva redacción del artículo 568.2 del Código Penal, incluido a raíz de la aprobación de la ley de multirreincidencia, se establece que cualquier eslabón de la cadena del 'petaqueo' será castigado con penas de prisión, una reforma que "supondrá un avance muy importante" en la lucha contra el narcotráfico, señalan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Alicante.

El combustible utilizado, habitualmente gasolina de 98 octanos, alimenta los potentes motores de las narcolanchas, capaces de consumir hasta 300 litros por hora. Esto obliga a las organizaciones criminales a contar con una red de 'petaqueros' para poder desplazarse hasta encontrar el momento adecuado para introducir los alijos en la costa, especialmente en Andalucía, pero también en Murcia y Alicante.

"Desde AUGC lo teníamos muy demandado, sobre todo a raíz de la muerte de los dos compañeros en Barbate. Esas lanchas que los embistieron podían dedicarse tanto al transporte directo de hachís o cocaína como al 'petaqueo', suministrando combustible y víveres a otras embarcaciones", señala el secretario de comunicación de la asociación en Alicante.

"El contrabando se inicia en el norte de África. Antes las embarcaciones hacían el trayecto directo, pero el refuerzo policial ha obligado a cambiar las dinámicas: ahora pueden pasar días o semanas en el mar con la mercancía a la espera del momento oportuno", explica.

Ese aumento de la presión policial ha generado una logística más compleja, similar a la de una operación militar: necesitan embarcaciones de apoyo que les suministren combustible y víveres mientras esperan instrucciones para alijar la droga.

"Son personas que necesitan seguir comiendo y desplazándose. Operan con motores muy potentes que consumen grandes cantidades de gasolina", añaden.

Hasta ahora, cuando se interceptaba un vehículo o una embarcación destinada a este suministro, la actuación se saldaba en la mayoría de los casos con multas fijadas por la autoridad competente. Con la reforma, estas conductas pasan a considerarse delito, con penas de prisión, con el objetivo de que quienes colaboran con el narcotráfico no queden impunes.

El asesinato de dos guardias civiles en Barbate fue el punto de inflexión que puso el foco en la falta de medios del Servicio Marítimo, que lleva años reclamando más recursos materiales y humanos para hacer frente a estas organizaciones.

"Por desgracia, el narcotráfico es una cosa que está a la orden del día, en Andalucía hay más casos, pero a Alicante también llegan los que tratan de buscar otras rutas aunque estén más alejadas", aseguraron a este diario desde AUGC, que advierte de que se necesitan mejores equipos especializados en toda España para luchar contra las organizaciones criminales y evitar la "insostenible situación de la costa andaluza".