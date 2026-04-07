La realidad de Novelda: Interior lo sitúa como el tercer pueblo de España en subida de delitos, pero es de los más seguros

Los números del Ministerio del Interior sobre Novelda en 2025 muestran dos caras opuestas del municipio que lo sitúan como el tercero de España con mayor subida porcentual de la delincuencia y al mismo tiempo como uno de los pueblos más seguros de Alicante y de la Comunitat Valenciana.

Los datos de la localidad del Vinalopó Mitjà presentan una dualidad que la sitúa en el podio de peores resultados frente a 2024 entre los 502 con más de 20.000 habitantes que recoge el Sistema Estadístico de Criminalidad.

Y al mismo tiempo, a pesar de haber aumentado un 29,4 % el número de delitos frente a los registros del curso anterior, sigue estando entre los municipios más seguros de la provincia.

Esto es posible debido a los sobresalientes números de base de Novelda, que aunque se hayan disparado, siguen siendo mejores que en 22 pueblos de Alicante.

Novelda registró en 2025 un total de 1.020 infracciones penales frente a las 788 del año anterior. Ese salto, en un municipio de unos 28.000 habitantes, lo catapultó al podio nacional de subidas.

Solo Moguer (Huelva, +36,6 %) y La Rinconada (Sevilla, +33,3 %) registraron un crecimiento mayor entre todos los municipios españoles de más de 20.000 habitantes.

Esto supone multiplicar por 29 la media nacional de +1 % de delitos respecto a 2024 y por cinco la media de +6 % de la provincia.

No obstante, ni esta espectacular subida la ha alejado de ser uno de los pueblos con menos delitos por habitante.

Con una tasa de 38 delitos por cada 1.000 habitantes, calculada sobre los datos anuales oficiales y el padrón municipal del INE 2025, Novelda queda en el puesto 24 de 26 en el ranking provincial de criminalidad, solo superada por Petrer (28), Mutxamel (30) y Alcoy (37).

Por encima de ella, con tasas mucho más elevadas, están municipios como Torrevieja (102), Benidorm (79), Calp (78) y Alicante capital (74).

Dicho de otra forma, un vecino de Novelda tiene estadísticamente tres veces menos probabilidades de ser víctima de un delito, o de cometerlo, que un vecino de Torrevieja, y el doble de probabilidades de estar más seguro que si viviera en la capital provincial.

La ciberdelincuencia, tras la subida

Los delitos tras las pantallas han manchado los números de Novelda, impidiendo que pudiera disputar el reconocimiento como el pueblo más seguro de Alicante con su vecino Petrer.

El grueso del incremento fue causado por un aumento sin precedentes de la cibercriminalidad de un 292 % en 2025, y las estafas informáticas crecieron un 207 %, alcanzando los 206 casos.

El intendente de la Policía Local de Novelda, Rafael Sarrió, salió al paso de las cifras para ofrecer una lectura más matizada de los datos y tranquilizar a los vecinos explicando que la delincuencia no estaba en las calles, sino en la red.

Según señaló el intendente, los factores que provocaron esta distorsión fueron que el cuartel de la Guardia Civil de Novelda actuó como punto de recepción de denuncias de municipios vecinos sin comisaría propia, lo que infló artificialmente el registro noveldense, especialmente en ciberdelitos que deben ser denunciados para poder reclamar.

Por lo tanto, si bien Novelda sube más que la media alicantina en delitos convencionales (+8 %), los números de estafas bancarias, compras por internet fraudulentas y similares, de los cuales muchos son de otros municipios, no empañan el desempeño de uno de los pueblos más seguros de toda la provincia para sus vecinos.