Torrevieja guarda un minuto de silencio por el asesinato de la niña de 3 años: "Nunca hemos sufrido algo así"

La ciudad de Torrevieja ha guardado este domingo un minuto de silencio en recuerdo de la niña de tres años asesinada presuntamente por su padre en la madrugada del sábado, que posteriormente se quitó la vida en su vivienda situada en el casco urbano.

El acto, convocado por el Ayuntamiento, se ha celebrado a las 12:00 horas a las puertas del consistorio, donde numerosos vecinos y representantes públicos se han concentrado para mostrar su dolor y condena ante lo sucedido.

Además, el Consistorio ha decretado dos días de luto oficial, que se extienden durante el 22 y el 23 de marzo desde las 00:00 horas. Durante este periodo, las banderas de los edificios municipales ondean a media asta en señal de respeto y duelo.

Tras el minuto de silencio, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha agradecido a los medios de comunicación y a la ciudadanía su participación en lo que ha calificado como un "simbólico, pero importante minuto de silencio".

El primer edil ha reconocido el profundo impacto que ha causado este suceso en la localidad, asegurando que siguen "conmocionados, preguntándonos tantas cosas que la sociedad y que los seres somos capaces de hacer mal".

En nombre de todos los vecinos, ha trasladado su apoyo a los allegados de la víctima y ha subrayado la importancia de "estar al lado de ese hombro que ahora mismo está muy dolente, compartiendo estos duros momentos".

"Un varapalo muy duro"

Dolón ha definido la tragedia como "un varapalo muy duro para la ciudad de Torrevieja", al tiempo que ha admitido que "nunca hemos sufrido algo así".

Asimismo, ha apelado a la reflexión colectiva sobre "la protección de la infancia" y ha animado a la sociedad a "trabajar unidos de equipo para erradicar cualquier tipo de violencia", confiando en que un "ejemplo de este tipo tiene que servir para algo".

El alcalde también ha agradecido la presencia de representantes de otras administraciones y ha trasladado a la familia los mensajes de apoyo recibidos desde distintos puntos del país.

Por último, ha pedido a la ciudadanía "confiar en esa investigación, confiar en las autoridades", recordando el uso del término "presunto" hasta que se esclarezcan todos los hechos de este crimen que, como ha lamentado, "se ha llevado por delante una vida".