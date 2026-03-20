Detenido en Alicante un fugitivo reclamado por la justicia alemana y condenado a 10 años por robar coches de lujo

La Policía Nacional ha puesto fin en Alicante a la fuga de un hombre de 57 años reclamado por Alemania. Sobre él pesaba una Orden Europea de Detención por s implicación en delitos de robo organizado cometidos en 2020.

La pista llegó desde el Grupo de Fugitivos Internacionales, que alertó de la posible presencia del prófugo en la provincia. Con esa información, los agentes iniciaron una investigación para confirmar su paradero.

Las pesquisas condujeron hasta la ciudad de Alicante, donde se desplegó un dispositivo que permitió su localización y detención. El arresto pone fin a su huida tras años fuera del alcance de la justicia alemana.

El detenido había sido condenado a diez años de prisión por su participación en una organización criminal dedicada al robo de vehículos de alta gama en la localidad de Ratingen.

Según la investigación, su papel dentro de la red era clave: seleccionaba los coches, coordinaba a los autores materiales y facilitaba garajes para ocultarlos tras el robo. Además, gestionaba la venta posterior de los vehículos y organizaba accidentes simulados para estafar a compañías de seguros.

Tras su detención, el arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que se encargará de tramitar su extradición a Alemania.

Otros casos

En un caso similar ocurrido el pasado 6 de marzo, la Policía Nacional detuvo también en Alicante a otro fugitivo reclamado a nivel europeo. Se trata de un hombre de 31 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención dictada por Italia por delitos de robo con violencia y lesiones graves cometidos en 2024.

La investigación se inició tras recibir información que apuntaba a que el reclamado podría haberse ocultado en la provincia alicantina. A partir de ahí, los agentes activaron un operativo de localización que permitió dar con su paradero en la ciudad.

El arrestado se encontraba huido de la justicia italiana, donde había sido condenado a 20 años de prisión por su implicación en una organización criminal.

Los hechos se remontan a la localidad de Monza, donde el detenido formaba parte de un grupo dedicado a asaltar viviendas con extrema violencia.

Las víctimas eran, en su mayoría, personas de avanzada edad, algunas de las cuales sufrieron lesiones graves durante los robos.

La actuación fue posible gracias a la coordinación internacional entre cuerpos policiales, que permitió estrechar el cerco sobre el fugitivo hasta lograr su detención en Alicante.

Tras el arresto, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, encargado de tramitar su extradición a Italia.