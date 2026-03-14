Carlos Baño asegura que "no ha cometido irregularidades" y afirma que está a "disposición de la justicia"

Carlos Baño durante su discurso en la noche de la economía alicantina. Iván Villarejo

Tras su detención y puesta en libertad, el presidente de la Cámara de Comercio en Alicante, Carlos Baño, ha emitido un comunicado en el que defiende que "no cometió irregularidad alguna" en lo referente al proceso por el que está investigado.

"Tengo la certeza de no haber cometido irregularidad alguna y, mucho menos, que esta tenga que ver con beneficio personal cualquiera", ha apuntado en el comunicado.

Cabe recordar que Baño, también presidente de Facpyme, fue arrestado en el marco de una investigación judicial vinculada a la campaña de Bonos Comercio.

La investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, analiza posibles irregularidades en la gestión de subvenciones destinadas a incentivar el consumo local entre 2022 y 2023 en varios municipios de la provincia de Alicante.

Durante la jornada del viernes, agentes de la Policía Nacional registraron la sede de Facpyme en Alicante y requisaron documentación y material informático relacionado con la gestión de los bonos comercio.

Tras estos hechos, Baño ha difundido un comunicado en el que afirma que "al no conocer el contenido de la causa y de la acusación, y a instancia de su abogado", no prestó declaración en sede policial.

En el escrito, sí que quiere dar a conocer su opinión pública sobre lo acontecido este viernes, destacando principalmente que "no cometió irregularidades".

Además, el presidente de Facpyme afirma ser "el principal interesado en que los hechos se esclarezcan lo antes posible y en que se disipen las dudas surgidas en torno a la gestión de la campaña".

También manifiesta su plena disposición a colaborar con la justicia para "aclarar cualquier cuestión que pueda surgir" durante el desarrollo de la investigación judicial.

Finalmente, Baño agradece el trato recibido por parte de los agentes de la Policía Nacional durante el registro, destacando que desde la organización se facilitó toda la información requerida con total transparencia.