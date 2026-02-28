Morant exige a Feijóo y a Llorca "echar" a Carlos Mazón y pide convocar las elecciones en la Comunitat Valenciana

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, exigió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al jefe del Consell y también presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que "echen" de Les Corts valencianas a Carlos Mazón.

Además, durante un acto en Elche (Alicante), reclamó la convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana.

"Esta semana, la jueza de la dana ha solicitado la imputación de Mazón porque le considera con responsabilidades penales, porque en aquel día 230 personas se estaban ahogando mientras él pasaba cinco horas, presumiblemente, en El Ventorro", afirmó la ministra.

Morant afirmó que este viernes la jefa de comunicación de Mazón "admitió en el juzgado que todas las versiones que dio la institución de la Generalitat Valenciana sobre dónde estaba Mazón eran mentira".

"La institución de la Generalitat Valenciana nos mintió", denunció. "Estuvo más horas en El Ventorro que en el Cecopi porque a la una de la madrugada se fue a dormir; a las doce y media nos contó que ya había muertos y que la noche iba a ser larga, pero, desde luego, la noche iba a ser larga para otros porque él se iba a dormir", criticó.

Por ello, ha dicho, "Mazón no puede aguantar ni un minuto más aforado como diputado ni con paga extra del Partido Popular en Les Corts".

En este punto, ha vuelto a exigir a Feijóo y a Llorca que "echen" a Carlos Mazón y, "desde luego, si lo tienen a bien, que convoquen elecciones".

"Aquí, en la Comunitat Valenciana saben que han perdido la mayoría social", añadió.

Vivienda

Por otra parte, la secretaria general del PSPV denunció que "el problema de la vivienda en la Comunitat Valenciana tiene un nombre claro: Partido Popular".

Morant calificó de "escándalo" lo ocurrido en Alicante con la adjudicación de la promoción de 140 viviendas de protección pública.

En este sentido, la dirigente socialista exigió la dimisión inmediata del alcalde de Alicante, Luis Barcala, al que ha señalado como "máximo responsable político de que la vivienda pública en su ciudad haya acabado en manos de quienes no la necesitan".

"Aquí no basta con mirar hacia otro lado ni con señalar a otros. Barcala debe asumir responsabilidades y dimitir", subrayó.

Morant afirmó que en Alicante hay más de 5.400 familias inscritas como demandantes de vivienda protegida y que, sin embargo, el Consell modificó los requisitos para eliminar la obligación de estar inscrito en ese registro, abriendo la puerta a que personas con ingresos de hasta 4.000 euros mensuales pudieran acceder a estas promociones.