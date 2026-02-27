Boicot de PSPV y Compromís a la comisión para desarrollar la Ley de Costas por haber “tumbado” el Pativel

PSPV-PSOE y Compromís decidieron dejar vacías sus sillas en la reunión convocada por la Generalitat para abordar la mejora del decreto que desarrollará la nueva Ley de Costas Valenciana. El encuentro reunía a partidos e instituciones con el objetivo de perfilar el reglamento que debe ordenar, en la práctica, la aplicación de la norma autonómica en el litoral valenciano.

El gesto de la izquierda fue un boicot en toda regla a una mesa que el Consell presentaba como espacio de consenso. Desde el Gobierno valenciano se había insistido en que la cita buscaba incorporar aportaciones técnicas y políticas antes de cerrar el texto definitivo. Sin embargo, ni los socialistas ni Compromís acudieron, trasladando un mensaje político claro: no están dispuestos a avalar un proceso.

Fuentes de Compromís explican que la raíz de su negativa está en que se "tumbó" la regulación impulsada por el Gobierno del Botànic que encabezó Ximo Puig, el llamado Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel). A su entender, el actual Consell del PP ha desmantelado la herramienta que había colocado límites estrictos a la urbanización en primera línea de costa. Sin embargo, fueron los jueces del Supremo quienes rechazaron esa regulación.

El Pativel, diseñado por el Ejecutivo PSPV-Compromís-Podemos, fue uno de los símbolos que trató de usar la izquierda como "contención urbanística" del Botánico. Su anulación judicial y los cambios normativos posteriores lo hacían inviable.

La versión de Consell, fundamentada en hechos, es muy diferente. El director general de Costas de la Generalitat, Marc García Manzana, recuerda que el Pativel no cayó por una decisión política aislada, sino por las sentencias que lo anularon, entre otros motivos, por hacer “proyecciones lineales” en sus previsiones de riesgo. A partir de esa anulación, sostiene, el Gobierno autonómico se vio obligado a rehacer el marco jurídico.

Según explica García Manzana, primero se aprobó un decreto de simplificación que reordenó parte del suelo no urbanizable y corrigió el vacío generado por la caída del Pativel. Después, la nueva Ley de Costas Valenciana ha dado un paso más, sustituyendo el antiguo plan por un Plan de Ordenación de la Costa integrado en una norma con rango de ley. La idea, recalca, es fijar una regla clara y homogénea para todo el litoral y, a partir de ahí, determinar qué normativa concreta se aplica en cada tramo.

Para el Consell, no se trata de rebajar la protección, sino de ordenar el territorio con criterios actualizados y jurídicamente más sólidos.

Puentes rotos

La lectura política de lo ocurrido en la comisión es diametralmente opuesta en cada bloque. Para la oposición, la negativa a acudir es una forma de protesta ante lo que consideran un retroceso ambiental y urbanístico, y una manera de no legitimar un proceso que da continuidad al desmontaje del Pativel. Sus dirigentes sostienen que el PP se ha cargado una planificación que protegía el litoral y que cualquier debate posterior parte de un terreno ya inclinado.

El Consell, en cambio, interpreta la ausencia como un boicot injustificado. “Se trataba de una oportunidad para tender puentes”, sostiene el director general de Costas, que acusa a PSPV y Compromís de estar “anclados en el no a todo”. A su juicio, cuando se abre una mesa para mejorar el decreto que desarrollará la Ley de Costas, “lo responsable es sentarse, escuchar y proponer”, no dar la espalda a un asunto que afecta a todo el territorio.

García Manzana insiste en que, más allá de las diferencias, la costa es una cuestión que “afecta a todos” y que debe tratarse entre todos los partidos, aunque no exista una obligación legal de convocarles. “No es una cuestión de colores políticos”, resume, reivindicando la reunión como un gesto de apertura institucional.

El Gobierno valenciano acompaña su defensa de la nueva Ley de Costas con un discurso muy marcado sobre las relaciones con el Ejecutivo central. En primer lugar, recuerda que el 17 de junio de 2025 la Generalitat solicitó formalmente la transferencia de competencias en materia de costas y que, hasta ahora, no ha obtenido respuesta. Lo presenta como un nuevo desprecio de Moncloa hacia la Comunitat Valenciana y como un ejemplo del “silencio administrativo” que sufren los valencianos mientras esperan soluciones.

En segundo lugar, el Consell critica la intención del Gobierno de España de recurrir ante el Tribunal Constitucional la protección de los llamados “núcleos etnológicos” valencianos. Lo interpreta como otro gesto de desatención hacia el patrimonio y las señas de identidad del territorio, justo en un momento en el que la Generalitat defiende haber reforzado esa protección.

En paralelo, el Ejecutivo autonómico carga contra lo que califica de “bulo” de PSOE y Compromís sobre la Ley de Costas. Frente a las acusaciones de relajación urbanística, el Consell subraya que la ley estatal permite edificar en suelos no urbanizados a partir de los 100 metros desde la ribera del mar, mientras que la normativa valenciana fija un umbral de 200 metros. Es decir, argumentan, el doble de distancia y, por tanto, “más protección, más garantías y menos manipulación”.

Para reforzar la idea de que la reivindicación de competencias no responde solo a una agenda partidista, García Manzana recuerda que el PSC, desde la Generalitat de Cataluña, está alineado con la Comunitat Valenciana en la exigencia de gestionar desde los gobiernos autonómicos la costa de sus respectivos territorios. Ese dato les sirve para insistir en que el debate trasciende el eje izquierda–derecha y tiene que ver con el modelo de autogobierno y de gestión del litoral.