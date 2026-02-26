La Policía detiene a una banda que 'ganó' la Lotería 33 veces en Alicante: el líder llevaba 6 años escondido en un chalet

La Policía Nacional de Alicante ha detenido a los seis integrantes de una organización criminal que 'ganó' la Lotería Nacional en hasta 33 ocasiones por blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

Su líder, un narcotraficante que ya ha ingresado en prisión, llevaba seis años escondido de la justicia argentina en un chalé ubicado entre Alicante y la Sierra del Maigmó.

La operación policial descubrió un gran y complejo entramado delictivo que había amasado una fortuna.

En los diez registros domiciliarios realizados se han hallado varias armas de fuego reales, entre ellas un fusil de asalto M70, gran cantidad de munición y 70.425 euros en efectivo, además de inmuebles valorados en más de un millón de euros, activos bancarios valorados en más de 650.000 euros, cuatro vehículos, tres balizas y una micro cámara, entre otros efectos.

Los avances en la investigación, permitieron averiguar que, la mayor parte de las viviendas se habían financiado con premios de diferentes sorteos de Lotería Nacional, concretamente sorteos de Navidad, sobre las que recaen diversas sospechas de operativa de blanqueo de capitales consistente en la compra de boletos premiados.

En concreto, se detectó que el entorno más cercano del objetivo, había sido agraciado con 33 décimos entre los años 2020 a 2024, con un importe total neto de 506.032 euros.

La investigación se inició a raíz de dos investigaciones paralelas relacionadas con la información inicial conocida sobre la existencia de un individuo, con antecedentes por narcotráfico al que le constaba una requisitoria de ingreso en prisión en vigor por la Audiencia Nacional, para cumplir una pena de prisión en Argentina por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

A partir de estas indagaciones, los agentes descubrieron que el entorno relacionado con el objetivo podía estar relacionado con delitos de blanqueo de capitales en nuestro país.

Investigación

Concretamente, los investigadores, supieron de una persona relacionada con el investigado, que en el año 2021 adquirió una vivienda sin financiación.

De otra parte, entre los años 2004 y 2008 el entramado adquirió dos viviendas en Alicante, cuya cuota hipotecaria se viene abonando a través de ingresos de efectivo realizados por familiares directos con dinero de origen desconocido, a pesar de que ninguno de los sujetos investigados tiene vida laboral suficiente para la adquisición de tal patrimonio inmobiliario.

Además, entre el periodo 2021-2023, incrementaron el patrimonio inmobiliario nuevamente en tres viviendas más por importes totales de 605.000 euros, sospechándose que el principal investigado podría estar sirviéndose de ellas como almacén de dinero o sustancias ilícitas que le permitan mantener el nivel de vida.

Del mismo modo, se intervinieron diferentes activos de la organización desarticulada, consistentes en; siete inmuebles valorados en cerca de un millón de euros, cuatro vehículos de gama media/alta y 19 productos bancarios con saldo a fecha actual de 650.000 euros, estando aún por determinar su saldo total.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.