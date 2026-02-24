MarIA, la inteligencia artificial con la que Ribera aumenta su plantilla y que tiene el 98 % de los candidatos satisfechos

El grupo sanitario Ribera ha dado un paso decisivo en la transformación digital de sus procesos de atracción de talento con la incorporación de MarIA, un agente basado en inteligencia artificial desarrollado por Orbio AI, compañía española especializada en la aplicación de inteligencia artificial para transformar la gestión de los recursos humanos.

Esta iniciativa, pionera en el sector salud, responde al reto de gestionar de forma ágil y objetiva el elevado volumen de candidaturas que recibe el grupo —27.000 anuales— con un equipo de selección que aborda más de 4.300 procesos cada año.

En un entorno marcado por la escasez de perfiles asistenciales, la alta movilidad profesional y una rotación que en algunas categorías supera el 20%, Ribera ha apostado por una solución que permite a los departamentos de HR acelerar tiempos y reducir la incertidumbre de los candidatos en las fases iniciales del proceso de selección. Desde su puesta en marcha ya se han contratado 115 profesionales y el grupo prevé superar el número de 500 contrataciones con ayuda de esta herramienta en el año 2026.

Los objetivos del proyecto eran desde el principio mejorar la experiencia del candidato y liberar tiempo de valor para el equipo de talento, que puede centrarse así en fases posteriores de la selección, más críticas.

De esta forma, MarIA funciona con un humano por encima, convirtiéndose en un asistente del equipo de HR que aporta claridad, sin ser un sustitutivo del equipo humano ni siendo el responsable de la toma de decisiones.

Tecnología avanzada para humanizar el proceso

MarIA, desarrollada por Orbio AI en estrecha colaboración con la Dirección de Personas de Ribera, integra capacidades avanzadas de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural para llevar a cabo la primera criba curricular, realizar entrevistas iniciales y resolver consultas de forma continua a través de canales como WhatsApp, llamadas telefónicas o mensajería instantánea. Si un candidato prefiere otra opción de entrevista, la herramienta ofrece otras alternativas.

En este sentido, MarIA ofrece disponibilidad 24/7, acompaña al candidato durante todo el proceso y genera un matching scoring en tiempo real, basado en los requisitos del puesto, todo ello bajo los máximos estándares de seguridad y protección de datos, un requisito indispensable en el entorno sanitario.

Además, opera con criterios objetivos definidos por los especialistas en recursos humanos para que el proceso sea lo más justo posible, eliminando así sesgos por edad, género o procedencia. Resultados medibles: más agilidad y objetividad, y mejor experiencia

MarIA ha permitido liberar al equipo de selección de más de 750 horas de trabajo administrativo, que ahora se invierte en labores de mayor valor estratégico. Se han llevado a cabo 10.000 evaluaciones de candidaturas y se han completado más de 3.200 entrevistas iniciales; se han incrementado un 63 % las entrevistas de preselección.

En este sentido, se ha alcanzado una mejora del 80% en la tasa de finalización de los procesos y un 98% de valoración positiva por parte de los candidatos, quienes destacan la inmediatez y facilidad de uso, así como la objetividad del proceso.

"Es un auténtico orgullo contar con la confianza de un referente de la talla de Ribera para desplegar nuestra tecnología en un entorno tan exigente como el sanitario", declara Nacho Travesí, CRO y cofundador de Orbio AI. "Gracias a MarIA no solo se han acelerado los procesos de selección de personal, sino que ha generado una inteligencia de talento inédita".

"En Ribera sabemos que atraer talento es un verdadero desafío para el sector sanitario. Cuando iniciamos este proyecto, nos planteamos dos grandes retos: transformar la experiencia del candidato y ganar agilidad en nuestro proceso. MarIA ha impulsado el desarrollo de nuevas competencias digitales dentro del equipo, los candidatos están satisfechos, y el equipo está centrado en las personas", afirma Salvador Sanchis, director de Personas y Organización de Ribera.

Con la incorporación de MarIA, el grupo Ribera se consolida como grupo referente en innovación y a la vanguardia de la gestión del talento en el ámbito asistencial.