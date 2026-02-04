Carlos viaja en coche eléctrico desde Alicante hasta Múnich para romper mitos: "Fuera de España hay más cargadores"

Carlos González con el Fiat Grande Panda con el que viajó de Alicante a Múnich. TestCoches

Hacer el trayecto de Alicante a Múnich en uno de los coches eléctricos más limitados suena como una odisea para muchos conductores y detractores de estos vehículos. Para el experto Carlos González esto fue el reto con el que romper definitivamente los mitos que pesan sobre estas máquinas.

Carlos, un creador de contenido especializado en movilidad eléctrica que reside en Alicante, lleva años informando de las ventajas de los coches eléctricos y combatiendo la desinformación que los rodea.

Este madrileño afincado en Alicante documentó este viaje realizado el pasado mes de septiembre en su canal de YouTube TestCoches, centrado exclusivamente en vehículos eléctricos.

"No ha sido el viaje más grande que he hecho, pero sí que ha sido quizá el más llamativo porque lo hice con un coche eléctrico urbano, con un Fiat Grande Panda, que es un coche que tiene una batería de 44 kWh y solo coge hasta 137 km/h. Un coche muy, muy limitadito.", explica González.

Para él, poner a prueba este vehículo fue "la forma más clara de evidenciar que incluso con los coches eléctricos más limitados sí se puede hacer viajes".

Lo hizo con motivo de la celebración de una feria de coches eléctricos, pero confiesa que la aventura no estuvo exenta de dificultades.

"Hacía paradas aproximadamente cada 200 km más o menos. En realidad el mayor problema ya no era tanto el tener que parar con esa frecuencia, sino más el tiempo que había que dedicar a las cargas", recuerda debido a la capacidad limitada de este coche pensado para moverse por la ciudad.

"Hacer el viaje con este coche era poner el ejemplo extremo", añade, y comenta que con un coche de mayor gama se podría hacer con mucha más facilidad y sin ningún problema.

De hecho, él mismo dobló la apuesta y condujo de Madrid a Noruega con un BYD Sealion 7.

"En ese viaje parábamos mucho antes de que se agotase la autonomía", señala el creador de contenido.

Incluso sostiene que el viaje pierde en dificultad en cuanto se deja atrás la frontera española.

González afirma que "tristemente desde que sales de España en adelante la situación solo va mejorando y mejorando".

"En España es verdad que tenemos varios proveedores muy destacados, pero a medida que sales de España es todavía mejor", resume.

El único inconveniente es que "los cargadores están en otra lengua y tienes que descargarte diversas aplicaciones", pero asegura que se puede pagar sin problema con planes roaming que permiten cargar el coche fuera de España por un euro extra por cada recarga.

Tras esta travesía, ya planea la "locura" de hacer en junio 10.000 km en coche eléctrico a un destino aún por desvelar y que documentará en sus redes sociales.