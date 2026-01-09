Casa Mediterráneo se marca como reto en 2026 incorporar a Siria al Consejo Diplomático

El director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, se ha marcado como objetivo en 2026 que la República Árabe de Siria se incorpore al Consejo Diplomático de la institución, ya conformada por 21 países del Magreb, Oriente Próximo y Europa, informa EFE.

Así lo ha avanzado este viernes Perelló en un encuentro con periodistas para compartir los retos planteados para el año entrante y hacer balance de 2025.

Sin citar expresamente la guerra en Gaza, el director general de Casa Mediterráneo ha explicado que las tensiones entre varios miembros del Consejo Diplomático han impedido celebrar una reunión de este órgano durante los dos últimos años y ha confiado en que a lo largo de este año se pueda convocar y reunir.

Siria no ha pertenecido al Consejo Diplomático de Casa Mediterráneo por su situación política pero el reciente levantamiento de las sanciones de la ONU y su reingreso a la Unión del Mediterráneo (UFM) tras 14 años de ausencia son hechos que favorecen que se incorpore en 2026, en el marco de la nueva estabilidad del país con la llegada al poder de Ahmed Al Sharaa.

Actualmente, el Consejo Diplomático está conformado por los embajadores de Croacia, Chipre, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal, Albania, Bosnia, Mónaco y Montenegro, en la parte europea, así como los de Egipto, Líbano, Marruecos, Palestina, Túnez, Jordania, Mauritania, Israel y Turquía, en la orilla este y sur.

Nueva cumbre internacional

Perelló también ha explicado que trabajará para que Alicante albergue una nueva cumbre internacional el próximo otoño, aunque ha evitado concretar más detalles por el momento, y tras comentar que del patronato la única institución que no ha aprobado el pago en 2025 ha sido el Ayuntamiento de Benidorm, ha señalado que de la nueva etapa de Juanfran Pérez Llorca al frente de la Generalitat espera "continuidad".

Ha añadido que le ha pedido una cita institucional que aún no tiene fecha y que, aunque su deseo sería que el anuncio no haya llegado a materializarse de Ximo Puig y Carlos Mazón de aumentar el 20 por ciento la aportación autonómica, se conforma con que se mantenga la aportación y papel de la Administración valenciana.

"La relación con la Generalitat Valenciana y con el Ayuntamiento de Alicante es buena", ha recalcado el director general de Casa Mediterráneo.

Sobre la licencia de actividad municipal, ha señalado que está "prácticamente para entregar" y, en este sentido, ha recordado que en el pleno del ayuntamiento de Alicante del pasado diciembre se expuso que Casa Mediterráneo tiene reconocido el interés general de sus actividades.

Para Perelló, "con ese elemento ya tiene la licencia de actividad concedida".

La programación de 2026 de Casa Mediterráneo se articula en torno a seis grandes ejes como son la gobernanza, la economía, la sostenibilidad, la cultura, las migraciones y la educación, ámbitos donde continuará actuando como puente entre Europa, el Magreb y Oriente Próximo.

Un cuarto de millón de visitas a la web

Durante 2025 desarrolló cerca de 250 actividades tanto en su sede en la antigua estación ferroviaria de Benalúa como fuera de ella y en el ámbito audiovisual el Canal de YouTube cuenta con unos 700 vídeos y alrededor de 4.000 suscriptores, que alcanzaron las 55.000 visualizaciones, un incremento del 32 por ciento.

En redes sociales, en Facebook se alcanzaron 73.000 visualizaciones (+73%) con un alcance de 120.600 personas y resulta especialmente relevante el aumento de usuarios de países mediterráneos, entre ellos Argelia (+10,1%), Marruecos (9,9), Egipto (7,4) e Italia (6,2).

La página de la institución, www.casa-mediterraneo.es, ha alcanzado las 250.000 visitas, un 32 por ciento más, destacando especialmente el aumento de accesos a la revista digital.