Un tercero en Playa de San Juan, dos quintos en Elda (millonario) y Torrevieja, los principales premios en la provincia

El mejor de los premios en la provincia de Alicante en el Sorteo Extraordinario de la Navidad 2025 ha sido el tercer premio (500.000 euros) vendido en la administración de loterías de un centro comercial Garden de la Playa de San Juan de Alicante, el 90.693. Este despacho es el número 30 de Alicante y se sitúa en el local 54 del centro comercial Garden, en el 25 de la avenida Santander, donde se han repartido del 90.693 de la serie 91. Esta administración ha vendido 20 series de este número, agraciadas con 500.000 euros cada una.

Un total de 2.340.000 euros vendido en el despacho 7 de Elda ( calle Alfonso XIII) ha sido el principal premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025 en la provincia de Alicante, ya que la administración ha vendido 38 series (380 décimos) del tercer quinto premio del sorteo extraordinario de Navidad, el 77.715.

Además, se han vendido tres décimos sueltos en Manises (dos en la calle Ribarroja y otro en la avenida dels Tramvies), dos en la administración 1 de Alaquàs, y dos en Benidorm (avenida Andalucía). En Orihuela (administración 10), Torrevieja y Xirivella (administración 3) también se han vendido tres décimos sueltos de este número, agraciados con 6.000 euros cada uno.

Más madrugador ha sido el segundo de los quintos premios del sorteo de Lotería de Navidad, el 60.649, ha dejado un premio de 60.000 euros en el municipio alicantino de Torrevieja. Concretamente en El Conejo de Oro, una de las administraciones españolas más apegadas a la suerte en este sorteo. Los diez décimos se han vendido en la administración número 5, ubicada en el centro comercial de la carretera de Crevillent. El mayor número de series agraciadas de este quinto premio se ha vendido en Roquetas, Málaga, Pontevedra y Las Palmas de Gran Canaria.

