Detenido un hombre por tráfico de drogas en Alicante: tenía 750 gramos de cocaína oculta en una bombona de butano

El detenido tenía la droga oculta en una botella de butano.

Las quejas reiteradas de residentes de un barrio céntrico de Alicante han permitido a la Policía Nacional desmantelar un punto de distribución de cocaína que operaba desde una vivienda particular.

La intervención culminó con la detención de un hombre de 40 años, sospechoso de liderar la actividad ilícita y almacenar la droga en ingeniosos escondites dentro de su domicilio.

La investigación tuvo su inicio a raíz de diversas quejas vecinales que se centraban en un varón que estaría dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, utilizando la vivienda familiar para la guarda y venta de dichas sustancias.

Una vez identificada esta persona, los agentes comprobaron que dicho varón era miembro de un clan familiar conocido por sus actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y la extorsión.

Con el fin de dar veracidad a las informaciones vertidas sobre el investigado, los agentes realizaron una serie de vigilancias y seguimientos en torno a su vivienda, pudiendo comprobar cómo diferentes personas acudían al inmueble y tras tocar al timbre abandonaban el mismo a los pocos minutos portando sustancias estupefacientes.

En base a los indicios recabados y tras confirmar la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes, los agentes establecieron un dispositivo policial con el que se llevó a cabo la detención del principal investigado.

Seguidamente se efectuó el registro de la vivienda donde se intervinieron 753 gramos de cocaína que fueron hallados en el interior de una bombona de butano modificada que era utilizada para ocultar sustancias estupefacientes.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante, decretándose su ingreso en prisión.

El operativo policial llevado a cabo, ha permitido erradicar un importante punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en la zona centro de la localidad de Alicante.

La Policía Nacional destaca que actuaciones como la que ha permitido desmantelar este punto de venta son un claro ejemplo de cómo la colaboración ciudadana puede resultar decisiva en la lucha contra el tráfico de drogas.

La institución insiste en la importancia de que los vecinos se impliquen y comuniquen cualquier información que pueda ayudar a detectar y erradicar estas actividades ilícitas, recordando que cada aviso puede desencadenar investigaciones que mejoren la seguridad y la convivencia en los barrios.

Para ello, anima a la población a facilitar datos o sospechas de forma segura y confidencial a través del teléfono 091, de su página web o del correo electrónico habilitado para denuncias relacionadas con el tráfico de drogas.