Luis Villanueva, emprendedor alicantino, sobre el Kit Digital: “Es uno de los mayores engaños de los últimos tiempos”

El pasado año 2021, el BOE anunciaba formalmente que el Programa Kit Digital entraba en funcionamiento. Se trataba de una serie de ayudas que prometían digitalizar a las pymes y autónomos en España.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el pasado año se reportó que los autónomos y pequeñas empresas habían llegado a recibir más de 130 millones de euros en digitalización.

Sin embargo, cuatro años después de su entrada en funcionamiento, la eficiencia del Kit Digital está puesta en duda ya que muchas empresas no supieron darle el uso necesario, además de retrasos en pagos a los agentes digitalizadores.

Imagen de Luis Villanueva. Cedida

Así, hemos podido hablar con Luis Villanueva, un emprendedor alicantino, CEO de Grupo Webpositer y experto en marketing digital. A través de su empresa, Luis ha trabajado con el deportista Illia Topuria y marcas como Druni o Be Levels, ayudándoles a facturar más en internet y crecer su visibilidad en la red.

Villanueva ha analizado la puesta en marcha del Kit Digital y por qué señala que después de millones de euros gastados por la Administración Pública, considera que se trata de una ayuda ineficaz hoy en día.

El problema con el Kit Digital

El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España diseñada para impulsar la transformación digital de pequeñas empresas, microempresas y autónomos. Se anunció en enero de 2021 como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation EU.

Su funcionamiento se basa en la concesión de ayudas económicas —conocidas como “bonos digitales”— que las empresas pueden utilizar para contratar soluciones tecnológicas en áreas como presencia en internet, comercio electrónico, gestión de clientes, ciberseguridad o digitalización de procesos.

Se calcula que actualmente hay cerca de 353.000 pymes activas en la Comunidad Valenciana. Una cantidad que representa el 11% de todas las pymes españolas.

Así, con tantas pymes en dicha región, surge la duda sobre de qué manera ha llegado a ‘ayudar’ el Kit Digital a todas ellas. ¿Ha logrado conseguir su objetivo en la digitalización?

“El Kit Digital es una mierda”, señala de forma contundente Luis M. Villanueva. “Es un engaño porque muchas empresas se han aprovechado desde que salió para vender cosas que no sabían vender”.

Luis Villanueva en SEO Plus. Redes sociales

La advertencia del experto en marketing digital es clara: se ha entregado una ayuda a la que no se le ha dado un uso eficiente.

“Realmente lo que plantean son acciones aisladas y sin impacto porque saben que hay dinero y lo que quieren es cobrarlo, aprovechándose del desconocimiento de las Pymes en el terreno digital. Las empresas que ofrecen el kit digital —no todas, pero sí la mayoría— realmente no están creando estrategias ni se enfocan en impactar en los objetivos del negocio con el que están trabajando”, asegura.

Luis Villanueva es sincero con este tema: “Para hacer una página web bien hecha y su posterior marketing digital, tengo que entrar profundamente en ese negocio, conocer el producto, la marca, etc. Por eso pienso que el Kit Digital es uno de los mayores engaños de los últimos tiempos”.

Otras soluciones

Entonces, ¿cómo tendría que funcionar el Kit Digital para que funcione realmente? El emprendedor alicantino y CEO de Webpositer dio las claves.

“Podría ser una ayuda si las empresas acudieran a compañías que realmente lo hicieran bien”, señala. “Nosotros, por ejemplo, en Webpositer no trabajamos con el Kit Digital, así que imagínate”.

Imagen de Luis Villanueva trabajando. LinkedIn

Con el Kit Digital fuera de la ecuación, le planteamos a Luis Villanueva qué otras cosas se pueden hacer, como experto, para conseguir esa digitalización de las pymes que se busca conseguir.

“Que las pymes busquen información, consigan fuentes fiables y se mantengan actualizadas sobre lo que necesita su negocio en internet”, indica. “Para que tu negocio siga creciendo tienes que hacerlo sobre todo a través de internet; las empresas que no se digitalicen lo van a tener muy complicado”.

El emprendedor dejó así una reflexión sobre lo que deben considerar las pymes: “Una empresa que no se digitaliza solo tendrá visibilidad en su barrio o con acciones offline; en cambio, si estás online se multiplica tu alcance, y ahí está una de las cosas que se pueden hacer”.

Por tanto, la digitalización ya no es una opción, sino una condición imprescindible para la supervivencia y el crecimiento de las pymes, especialmente en una región con tanto crecimiento empresarial como la Comunidad Valenciana.

Imagen de Luis M. Villanueva. Cedida

Apostar por internet permite ampliar la visibilidad y acceder a nuevas oportunidades de negocio, mientras que limitarse al ámbito offline reduce considerablemente el alcance y la competitividad de la empresa.

Eso sí, el Kit Digital parece estar lejos de ser ‘la tierra prometida’ que se garantizó en su momento. Y por esa razón, las empresas deberán poner en práctica otras estrategias.