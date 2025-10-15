Muere una mujer de 72 años en un choque en la carretera nacional de Santa Pola

Una ambulancia del SAMU, en una imagen de archivo.

Una mujer de 72 años ha fallecido a causa de una colisión con un vehículo en la carretera N-332 de Santa Pola.

El choque se produjo a primera hora de la tarde de ayer martes y la víctima falleció en el momento del impacto.

Según el periódico británico Metro, se trataba de una mujer británica que habría perdido el control de su vehículo y habría invadido el carril contrario, chocando con una autocaravana.

Según este mismo medio, la mujer era residente en Orihuela Costa. Los servicios médicos realizaron la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado, pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento.

También fue asistido un hombre de 64 años que fue trasladado por politraumatismo al Hospital General de Elche en la ambulancia del SAMU.

