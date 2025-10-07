Satisfacción en Guardamar y Dénia por el recurso ante el TC contra Armengol por bloquear el cambio de la Ley de Costas

Los vecinos afectados por los deslindes en Guardamar del Segura y Dénia han acogido con satisfacción e ilusión el recurso ante el Tribunal Constitucional anunciado por el senador del PP por Murcia, Francisco Bernabé, contra la presidenta del Congreso Francina Armengol, por bloquear en la cámara baja el proyecto de modificación de la Ley de Costas (de 1988) que no respeta la propiedad privada y amenaza con expropiar decenas de miles de viviendas de vecinos en España porque el Estado no regenera las playas.

Los vecinos de Guardamar, en Playa Babilonia sobre todo, ganaron hace semanas tiempo al obtener el apoyo de la Generalitat Valenciana que preside Carlos Mazón que suspendió los derribos fijados en su playa. Los vecinos de las playas norte de Dénia siguen luchando contra los deslindes que afectarán a 3.500 familias en su litoral.

"Hay que ganar tiempo para que o cambia la ley o cambie el Gobierno de Pedro Sánchez", ha explicado un representante vecinal a este diario. Y es que la ley debería haber pasado a debate en el Congreso hace ya año y medio por mandato expreso del Senado. Pero el PSOE y sus socios la tienen bloqueada, prórroga tras prórroga en el Congreso. Por eso Francina Armengol tendrá que enfrentarse a un recurso de inconstitucionalidad.

El senador del PP, Francisco Bernabé, anunció ayer que desde el Partido Popular “van a exigir responsabilidades judiciales a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, y a los miembros de la Mesa del Congreso del PSOE y Sumar si no corrigen de inmediato este fraude legal que están cometiendo”.

Bernabé remarcó que “el Senado es una Cámara de las Cortes Generales tan legítima como el Congreso e intentar eliminar la iniciativa del PP es negar la legitimidad constitucional del Senado para legislar”, esto ocurre, tal y como ha dicho, porque “Pedro Sánchez ordena y manda y para la presidenta pesa más su partido que el país”.

En este contexto, explicó que, en marzo de 2024, el Pleno del Senado aprobó, por amplísima mayoría absoluta y con el apoyo de hasta seis grupos parlamentarios distintos, la toma en consideración de la Proposición de Ley del Partido Popular.

Desde entonces, PSOE y Sumar, a través de su mayoría en la Mesa del Congreso, han impedido semana tras semana y de forma sistemática su tramitación ante la Cámara Baja. Esta actitud se ha mantenido incluso después de que en junio el Pleno del Congreso aprobara también la toma en consideración de esta misma norma, que de momento corre la misma suerte.

De hecho, la Proposición de Ley acumula más de 60 ampliaciones del plazo de enmiendas en el Congreso, “algo absolutamente inaudito y carente de justificación”, ha aseverado el senador.

Bernabé vincula este punto a que el Gobierno de Sánchez ha perdido 163 votaciones en la legislatura y a que, de las 34 leyes aprobadas por el PP en el Senado, al menos 17 saldrían adelante en el Congreso con el apoyo de los mismos grupos, entre ellas la de Costas.

“Este es el único motivo por el que el PSOE tiene las 34 leyes del PP metidas en el fondo de un cajón: el miedo a nuevas derrotas en el Congreso; cada una de ellas les acerca cada vez más a su derrota final en las urnas”, ha remarcado.