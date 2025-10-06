La verdad sobre el "Cecopi preventivo" en la Dana de la Vega Baja de la que presume el PSOE: se convocó el mismo día

El pasado jueves, en la sesión de control al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), el portavoz socialista José Muñoz aseguró como "hechos incontrovertibles" la diferencia de la gestión de los avisos a la población el pasado mes de septiembre respecto a octubre de 2024. 11 horas antes de que se iniciara la alerta en este último caso, y en 2024 fueron horas después. La consecuencia final, sugirió Muñoz, ha sido que en 2024 hubo 229 fallecidos y en 2025, ninguno.

Muñoz, como viene haciendo el PSPV-PSOE desde los sucesos de octubre de 2024, acusa al Gobierno de Mazón de no haber hecho caso a los "avisos de la Aemet el 29 de octubre se realizaron a las 22.48 horas del día anterior". Pero lo cierto es que la Aemet no avisó jamás de una alerta roja a las 22.48 horas del 28 de octubre de 2024 según los propios partes y mensajes oficiales. Ese día a esa hora seguía habiendo alerta de nivel naranja.

Alerta de la Aemet de las 22.54 del 28 de octubre de 2024 para Valencia.

Al mismo tiempo el PSPV-PSOE se empeña en comparar la gestión de su presidente Ximo Puig en la dana de la Vega Baja de Alicante en septiembre de 2019 con la de Mazón de octubre de 2024 en Valencia. Aunque los caudales ni la situación fuesen lo mismo y aunque se guió el mismo protocolo: convocar el Cecopi cuando se decreta nivel 2, con independencia de la alerta roja, como ha sucedido en Valencia en 2025.

El 11 de septiembre de 2019, comenzó la dana en el sureste español y la Aemet cambió el aviso a nivel naranja, indicando ya un alto riesgo de lluvias muy intensas. Ese mismo día a las 12.30 horas, la alerta de AEMET pasó a nivel rojo para la provincia de Alicante, incluida la Vega Baja, ante previsiones de precipitaciones superiores a 180 mm en 12 horas. El Gobierno de Ximo Puig tardó 5 horas en convocar al Cecopi.

Por la mañana, el Gobierno "Botánico" de Ximo Puig (PSPV-Compromís-Podemos) emitió una nota de prensa en la que afirmaba que la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, "pedía precaución a la ciudadanía ante el riesgo de lluvias intensas en las próximas horas" tras reunirse con el presidente del Consell, Ximo Puig, y otros consellers en el Palau de la Generalitat.

Al parecer, en esa reunión participaron también personal técnico del 112, representantes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, que dimitió recientemente tras salir a la luz una supuesta falsificación de su currículum para ser funcionario que le habría excluido por capacidad y mérito de cualquier cargo público.

En esa misma nota, ya en alerta roja decretada por la AEMET antes del mediodía, se decía expresamente: "esta tarde se ha convocado en el Centro de Emergencias de L'Eliana una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) para mantener la coordinación con los cuerpos de seguridad, representantes de la Delegación del Gobierno y diputaciones".

La convocatoria de la reunión no llegó hasta las 18:00 horas de esa tarde, cinco horas después. "La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, preside la reunión de constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) preventivo para coordinar medidas ante el temporal que afecta a la Comunitat Valenciana (18.00 horas.- Nota: los medios gráficos podrán tomar imágenes al inicio de la reunión)".