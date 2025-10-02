Este es el pueblo más rico de la Comunidad Valenciana: un polo de atracción para extranjeros, con 60.000€ de renta al año

El municipio de Aigües, en plena montaña alicantina, se corona como el más rico de toda la Comunidad Valenciana.

Con una renta bruta media por habitante de 60.883 euros al año, este pequeño pueblo de apenas 1.189 vecinos supera a Rocafort (Valencia) y se convierte en el nuevo referente de riqueza en el territorio valenciano, según los últimos datos de la Agencia Tributaria.

La transformación de Aigües no ha sido casualidad. La llegada de nuevos residentes, muchos de ellos extranjeros, ha dinamizado la vida económica y social del municipio.

Desde la cadena autonómica À Punt han ido hasta el municipio para saber cómo viven los vecinos de la localidad más rica de la autonomía valenciana.

Es el caso de Mònica, que dejó Holanda para instalarse en el pueblo y abrir una casa rural. "Es una maravilla. La gente es muy amable", asegura mientras cuenta que no le costó tomar la decisión de mudarse.

Desde la pandemia de la Covid, cada vez más personas han optado por trasladarse a esta localidad, que combina la tranquilidad de la montaña con la proximidad al mar y a la ciudad de Alicante, situada a solo 20 minutos en coche.

La integración de los recién llegados parece fluir de manera natural. Un vecino que lleva ya seis años en el municipio afirma sentirse plenamente parte de la comunidad.

Una sorpresa para algunos

A pesar de los datos oficiales, la noticia de que Aigües es el pueblo más rico de la Comunitat sorprende a algunos de sus habitantes. "Pues es la primera noticia que tengo. Yo no sé dónde está el dinero, no lo sé", admite con incredulidad un vecino.

Otros, sin embargo, ofrecen una visión diferente. Para ellos, la riqueza del pueblo no se mide solo en cifras económicas. "Si es cierto que el dinero no da la felicidad, yo soy rico", destaca otro residente a À Punt, subrayando el valor de la calidad de vida y el arraigo comunitario.

Rocafort y Benicàssim

El cambio de liderato desplaza a Rocafort (l’Horta Nord) al segundo puesto, con una renta media de 55.901 euros. Allí, los vecinos están más acostumbrados a este tipo de reconocimientos y señalan que gran parte del poder adquisitivo proviene de las urbanizaciones. "La gente está mucho en la calle. Las terrazas están siempre llenas", describe un residente.

En la provincia de Castellón, Benicàssim se mantiene también como uno de los municipios con mayor nivel de renta, aunque todavía lejos de las cifras alcanzadas por Aigües.

Un entorno privilegiado

Situado en la comarca del Campo de Alicante, Aigües debe su nombre a las propiedades mineromedicinales de sus aguas. Al abrigo del Cabeçó d’Or y con vistas directas al Mediterráneo, su historia está íntimamente ligada a los manantiales y al balneario construido en el siglo XIX.

Durante décadas, este lugar fue un punto de encuentro para las clases aristocráticas que acudían a tomar las aguas.

Hoy, Aigües mantiene ese encanto histórico, al que se suma la tranquilidad de la montaña, el atractivo turístico de sus casas rurales y la calidad de vida que ha conquistado a tantos nuevos residentes.

La clasificación de la Agencia Tributaria pone de relieve una realidad llamativa: no siempre los pueblos más grandes son los más ricos. En ocasiones, pequeñas localidades como Aigües concentran un nivel de renta que sorprende a vecinos y forasteros.