Aumenta un 53 % el número de pulseras antimaltrato en Alicante en los últimos cinco años

Una persona le pone una pulsera de localización a otra Europa Press Omicrono

Las pulseras telemáticas de seguimiento a maltratadores están en el punto de mira tras revelarse fallos en 2024 que provocaron la absolución de agresores. En la provincia de Alicante ha habido un gran aumento de estos polémicos dispositivos en los últimos años.

El foco en su funcionamiento se debe a una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores durante meses que fue advertida por la Fiscalía, que reconoció que "han provocado una gran cantidad de sobreseimientos o fallos absolutorios".

El Ministerio de Igualdad no ha compartido los datos totales de los territorios de los agresores beneficiados por este fallo, por lo que se desconoce por el momento el número de casos que afectan a Alicante.

La causa no es otra que el cambio en las empresas que prestan el servicio de gestión de los dispositivos de control.

Desde que se pusieron en marcha en España en 2009, en Alicante se han activado 986 dispositivos a lo largo de estos 17 años, con un fuerte repunte en los últimos cursos y una tendencia al alza.

En los últimos cinco años, de 2021 y 2025, las pulseras activas han pasado de 79 a las 121 activas en la actualidad.

Esto supone un aumento absoluto de 42 y un crecimiento relativo del 53,1 %, según datos del Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En este periodo han muerto 12 mujeres en Alicante a manos de sus parejas o exparejas, pero el Ministerio de Igualdad presume de que ninguna mujer ha sido asesinada llevando una de estas pulseras desde su creación.

La mayor subida interanual se produjo en 2023, cuando se pasó de 82 a 140 pulseras, un incremento de 58 dispositivos en solo un año, equivalente a un 70,7 % más.

Si se relaciona con la población actual de la provincia (aproximadamente 1,9 millones de habitantes), la cifra de 2025 equivale a unas 0,064 pulseras por cada 1.000 alicantinos.

Funcionamiento

El sistema de dispositivos telemáticos de control funciona mediante pulseras GPS que llevan tanto el agresor como la víctima.

Cuando el maltratador se acerca a menos de la distancia establecida por el juez, ambos dispositivos emiten una alarma y se activa automáticamente el protocolo de emergencia policial y se avisa a la víctima para que pueda ponerse a salvo.

Inicialmente, las pulseras se instalaban para proteger a las víctimas de violencia de género, pero con la ley del solo sí es sí también se pueden utilizar para controlar la localización de agresores sexuales, como explican desde Efeminista.

Ya no funcionan solo por parejas (un agresor, una víctima), sino que la pulsera de un investigado o condenado se puede sincronizar con el terminal de varias víctimas y también una víctima puede estar protegida frente a varios agresores, añaden.