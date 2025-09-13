El pueblo alicantino más seguro sufre la mayor subida de delitos en 2025: el año negro de Mutxamel

Los delincuentes no perdonan ni al pueblo más seguro de la Comunitat Valenciana, o al que al menos lo fue durante 2024. Mutxamel ha pasado de ser referente en seguridad a experimentar la mayor subida de criminalidad en Alicante en la primera mitad de 2025.

Con un 19,1 % más de infracciones respecto al mismo periodo de 2024, los datos del municipio sobrepasan con creces los de los demás pueblos de más de 20.000 habitantes.

Según el Ministerio del Interior, Mutxamel multiplica por cuatro la media de delitos en la provincia de Alicante, situada en un 4,7 % de incremento entre enero y junio.

Si se compara con la cifra de la Comunitat Valenciana (–0,4 %), el dato resulta todavía más llamativo. Y lo es aún más frente a la media nacional, que también bajó en infracciones penales con un –0,9 %.

Si bien este aumento porcentual no convierte al municipio en el más peligroso —para ello habría que analizar los delitos por habitante—, sí supone una advertencia para una localidad que hasta ahora era ejemplo de seguridad ciudadana.

En 2024, Mutxamel fue de hecho el municipio más seguro entre los 542 pueblos de la Comunitat Valenciana, con una tasa de apenas 14 delitos por cada 1.000 habitantes.

El nuevo balance muestra un cambio. Mutxamel cerró el primer semestre de 2025 con 455 infracciones penales, un repunte impulsado principalmente por la criminalidad convencional, que subió un 26,3 %, mientras que la ciberdelincuencia creció a un ritmo más moderado, con un 6,5 %.

El territorio se mantuvo libre de homicidios consumados y de tentativas de homicidio, pero duplicó los delitos de lesiones y riñas tumultuarias. En los delitos sexuales la nota fue positiva, con una bajada del 14,3 %.

El mayor agujero se encuentra en el campo de los robos, que se dispararon un 42,9 %, con 20 denuncias, de las cuales 18 corresponden a viviendas (+38,5 %).

También los hurtos crecieron un 17 %, hasta 55 casos, mientras que los robos con violencia e intimidación se mantuvieron estables.

En contraposición, hubo una mejora en la sustracción de vehículos, con solo dos casos (–71,4 %), y en el tráfico de drogas, que bajó un 40 %. Sin embargo, el resto de la criminalidad convencional se disparó un 35 %.

Auge de la ciberdelincuencia

Los delitos tras las pantallas siguen al alza y mantienen su tendencia imparable, con crecimientos de doble dígito en la provincia trimestre tras trimestre.

En este caso, Mutxamel sale algo mejor parada, con un aumento moderado del 6,5 %.

Dentro de este grupo, las estafas informáticas se mantuvieron estables, con 125 casos, pero los otros ciberdelitos (suplantaciones de identidad, fraudes digitales, ciberacoso) se dispararon un 64,3 %, hasta 23 casos.