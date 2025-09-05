Herida una mujer con politraumatismos al estrellarse con su parapente en Agost

Una mujer de 39 años ha sido trasladada al hospital tras sufrir politraumatismos al estrellarse con su parapente en la localidad alicantina de Agost

A las 18:15 horas de ayer se alertaba al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la caída de un parapente en el término municipal de Agost.

Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico asistió a una mujer por politraumatismo.

Posteriormente, la mujer herida fue trasladada al Hospital General Doctor Balmis de Alicante en la ambulancia de soporte vital avanzado, según indican desde el CICU.

En agosto, dos varones, de 32 y 59 años, resultaron heridos con múltiples traumatismos tras precipitarse un parapente la tarde del martes en el barranco del Palomaret, ubicado en el término municipal de Petrer.

Y el pasado mes de abril un accidente similar se cobró la vida de un hombre de 30 años cuando tuvo un accidente con su parapente en San Vicente del Raspeig.

El aviso lo recibió el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat a las 17:40 horas. En él se alertaba de la caída de un parapente en el término de esta población vecina a Alicante.

Rápidamente, el servicio movilizó una de sus unidades del SAMU para atender a los afectados. Al llegar allí, el equipo médico se encontró con el deportista, un joven de nacionalidad española y vecino de Elche, al que le practicaron las habituales técnicas de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras de estabilización. Pese a ello, no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento.

Parapente en Alicante

La provincia de Alicante es conocida por su gastronomía, sus playas y su clima, pero poca gente sabe que es una referencia en el mundo del parapente, un deporte de nicho que encuentra en el territorio un enclave de lujo debido a su variedad de paisajes y vientos.

Tanto es así que existe un desconocido turismo de personas que vuelan en parapente, e incluso se celebran competiciones en el cielo alicantino debido a su especial meteorología.

