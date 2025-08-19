Menús humanitarios llegan podridos a Gaza desde Alicante y son vendidos en mercados a 100 dólares: "No es digno"

De los múltiples frentes que rodean la tragedia humanitaria en Gaza, el del hambre y la ayuda internacional ha salpicado a una empresa alicantina por el supuesto envío de menús en mal estado dentro de los paquetes lanzados por España sobre la Franja.

La polémica estalló a principios de agosto, después de que se viralizara un vídeo del periodista palestino Alam El-Din Sadiq, en el que muestra raciones de ayuda humanitaria deterioradas enviadas en aviones españoles y atribuidas a la empresa Jomipsa, con sede en Mutxamel.

En la grabación se aprecia cómo abre uno de los paquetes, identificable por el texto en castellano y el logotipo de la firma alicantina, y extrae sobres con productos enmohecidos.

El periodista afirma que "la comida está podrida", que "se vende a 100 dólares en mercados locales" y que "no es digna para alimentar a seres humanos". Según sus palabras, 10 de los 24 productos del lote estaban en mal estado.

El vídeo se difundió rápidamente en redes sociales y generó reacciones de múltiples colectivos que denunciaron los hechos.

También circularon especulaciones que, sin pruebas, atribuían al grupo terrorista Hamás la venta de estas raciones en mercados locales.

Asimismo, se criticó que España hubiera enviado paquetes con "albóndigas de cerdo", un alimento prohibido para la población musulmana.

Paquetes de ayuda humanitaria caen sobre la parte norte de la Franja de Gaza, este jueves. Efe

El lanzamiento de estos paquetes formó parte de las 5.500 raciones de comida —unas 12 toneladas— que España arrojó con paracaídas el 1 de agosto para atender a unas 11.000 personas afectadas por el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria.

Respuestas

EL ESPAÑOL intentó recabar la versión de Jomipsa, aunque la empresa declinó hacer declaraciones.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), emitió un comunicado en el que aseguró que "todos los paquetes enviados tienen la fecha de caducidad en regla, están cerrados herméticamente y cuentan con todos los certificados".

Sin embargo, precisaron que, al no disponer del número de lote, la procedencia concreta de los productos no puede ser verificada.

Respecto a los rumores sobre el envío de raciones con carne de cerdo, Exteriores desmintió la información y apuntó que "en ningún caso se ha enviado ningún producto derivado del cerdo, como indican falsamente algunos mensajes en redes sociales".

Los bulos se apoyaban en imágenes de raciones fabricadas por Jomipsa que sí contienen albóndigas de cerdo, aunque en este caso se trataba de una versión halal, cuyos platos principales son pasta con boloñesa de pollo y queso y estofado de ternera con verduras.

Raciones alicantinas

Jomipsa es una de las principales compañías españolas y europeas especializadas en raciones de emergencia, con más de 40 años de experiencia trabajando para ejércitos, ONG y organismos internacionales.

Las raciones enviadas a Gaza incluyen un desayuno y dos platos principales, además de un sistema de autocalentamiento.

La firma también produce kits de higiene, de emergencia y de ayuda humanitaria destinados a contextos de conflicto, catástrofes y crisis alimentarias.

"Todo preparado para asistir y cubrir las necesidades básicas en lugares de conflicto, zonas de catástrofe y regiones golpeadas por crisis alimentarias", destacan desde la empresa.