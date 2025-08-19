Ana Serna: "El esfuerzo de la Diputación de Alicante en la prevención de incendios es incuestionable"

Una vista de los vehículos de bomberos con que cuenta la Diputación de Alicante.

El "megaincendio" del siglo que sufre España aviva también el enfrentamiento sobre la gestión de los efectivos en la provincia de Alicante. Y ahí el Partido Popular critica al PSOE por "aprovechar" para "transmitir una visión sesgada de las aportaciones que destinamos".

La vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, Ana Serna, es la encargada de recalcar que "el esfuerzo económico, técnico y humano que lleva a cabo la institución en materia de prevención y lucha contra incendios es incuestionable".

Serna responde de esta forma a las declaraciones del portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Vicente Arques, a quien acusa de falsear la realidad con datos que no se ajustan a la "dedicación y atención que desde la institución prestamos a todos nuestros municipios, especialmente a los de menor población".

La responsable provincial, a través de un comunicado, asegura que tanto el presupuesto del Consorcio de Bomberos como del Área de Medio Ambiente están enfocados a la protección del entorno, la seguridad ciudadana y el mantenimiento de infraestructuras para combatir el fuego.

"Es lamentable que la oposición en la Diputación haya aprovechado la dramática situación que estamos viviendo estos días en muchos puntos de nuestro país para transmitir una visión sesgada de las ayudas que destinamos a los ayuntamientos de nuestra provincia", critica.

"Decir que la Diputación ha abandonado a nuestros ayuntamientos es inaceptable y demuestra un absoluto desconocimiento de la labor que desempeña la institución provincial en la planificación, prevención y protección de nuestro entorno natural", rechaza.

Y para probarlo, Serna recuerda que solo en los últimos tres años, el Consorcio de Bomberos ha dispuesto de un presupuesto cercano a los 211 millones de euros. Una cifra con la que se trabaja para incrementar la seguridad y garantizar una intervención más rápida y eficaz ante los incendios y siniestros que se puedan producir en la provincia.

Al desgranar los números, recuerda que la Diputación de Alicante, a través del Consorcio, habilita cada verano un dispositivo especial de emergencias para reforzar el servicio durante la época estival con una inversión cercana al millón de euros.

Serna señala que esta es una importante inyección económica que ha permitido, entre otras muchas acciones, la construcción y rehabilitación de parques, la adquisición de nuevos vehículos o la ampliación de la plantilla de efectivos.

Eso es lo que hace que la diputada considere que la provincia de Alicante dispone "de un servicio ejemplar y extraordinario que se ha convertido en referente del territorio nacional, dotado con los medios más avanzados y con el personal humano mejor preparado".

El desglose que realiza la Diputación señala que el Área de Medio Ambiente durante la presente anualidad ha movilizado ayudas por cinco millones de euros. Una cifra que, como aseguran, llega directamente a los consistorios alicantinos mediante diversas convocatorias y se enfoca principalmente en la prevención de incendios y en la promoción de montes limpios y sanos.

Ejemplo de ello son los dos millones de euros dirigidos a la mejora de la cubierta vegetal de los municipios afectados por el incendio de La Vall d’Ebo, los 600.000 euros para fomentar la ganadería extensiva y mejorar las masas forestales, así como los 400.000 euros para la restauración de zonas degradadas por los vertidos incontrolados de residuos.

La respuesta de Serna a las críticas de Arques las amplía al Gobierno de Pedro Sánchez al que acusa de impedir el uso de sus remanentes para gasto corriente. Eso provocaría que "nos encontramos en un año que está siendo especialmente complicado por la imposibilidad de utilizar nuestros ahorros en beneficio de los ayuntamientos".