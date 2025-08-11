¿Qué era la bola de fuego que atravesó el cielo de Alicante?: ni Perseidas ni un meteorito

Restos del cohete chino a su paso por España.

El cielo de Alicante se iluminó la noche del domingo con una bola de fuego visible desde toda la provincia que dejó atónitos a quienes la contemplaron.

Numerosos internautas de zonas tan repartidas del sureste español como Andalucía, Alicante, Islas Baleares han registrado el evento, que pudo hacerse un hueco en redes sociales como X o Instagram.

Las redes sociales se han llenado de videos en los que alicantinos muestran su sorpresa al contemplar como un extraño objeto cruzaba el firmamento a gran velocidad.

El asombro fue tan grande como las dudas que generó este avistamiento entre los testigos. Los expertos han explicado la causa detrás de este espectáculo de luces inesperado, desmintiendo las teorías de que se trataba de una lluvia de estrellas o incluso un meteorito.

La realidad es que el causante fue un cohete chino desintegrándose, más concretamente el Jielong-3.

El cohete

El Jielong-3 o Smart Dragon 3 es un cohete orbital de combustible sólido, destinado a misiones comerciales de distinta índole.

Está conformado por cuatro etapas, y tiene un diámetro de 2,64 metros en su primera etapa y una masa de despegue de 140 toneladas.

El objeto,cayó a una velocidad de unos 29.000 kilómetros por hora, sobrevolando la península y continuando hacia el Mediterráneo, haciéndose incandescente al entrar en la atmósfera.

Así, la cuarta etapa del cohete creó una bola de fuego artificial que se inició a 118 kilómetros de altitud sobre el Atlántico, destruyéndose en una serie de fragmentos que sobrevolaron Andalucía, Murcia y el sur de Alicante.

Es capaz de transportar cargas útiles de una tonelada y media en órbitas heliosíncrona a alturas de 500 kilómetros. El pasado viernes 8 de agosto pudimos ver el lanzamiento del cohete en directo, con el objetivo de lanzar satélites de comunicaciones de Geely Automotive a la órbita baja LEO.

En su sexta misión, el cohete pudo lanzarse desde la plataforma de lanzamiento móvil Oriental Spaceport (Area 1) en aguas costeras chinas.

Además de los satélites de comunicación, el cohete pudo transportar cargas útiles de equipos de observación oceánica.

@elespanol_dealicante 🚀 La bola de fuego que atravesó el cielo de Alicante era en realidad basura espacial de un cohete chino. Vídeo: @joseenriquemarhue ♬ sonido original - El Español de Alicante

La Red de Investigación de Bólidos y Meteoritos (SPMN) española pudo recoger el evento casi en directo citando una buena cantidad de metrajes provistos por los usuarios.

Tras una serie de especulaciones, pudieron confirmar la reentrada de la cuarta etapa del cohete Jielong-3. No se han reportado daños ni materiales ni humanos en torno a este lanzamiento, lo que indica que los fragmentos que hayan sobrevivido a la reentrada han caído directamente al mar Mediterráneo.