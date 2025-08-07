La nueva embarcación de la Policía Local rescata a un hombre tras caer cinco metros al mar desde el Penyal d’Ifac

Un hombre de 60 años fue rescatado este miércoles al mediodía después de caer al mar mientras intentaba bajar a una cala desde una zona rocosa en el entorno del Penyal d’Ifac.

El operativo de rescate contó con la participación de la nueva Unidad de Vigilancia e Intervención Marítima (UVIM) de la Policía Local de Calp, que acudió rápidamente al lugar tras recibir una alerta a través del 112.

Una vez que la embarcación llegó y fue fondeada, uno de los agentes se lanzó al agua para asistir al accidentado, mientras su compañero permanecía a bordo coordinando las maniobras.

El herido presentaba contusiones en la espalda, el pecho y la cabeza, y explicó que había caído desde una altura aproximada de cinco metros al tratar de acceder a la cala.

En el dispositivo de evacuación colaboraron también varios agentes de la Policía Local, bomberos, servicios sanitarios, un socorrista de la empresa EULEN, e incluso un practicante de paddle surf que pasaba por la zona en ese momento.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.