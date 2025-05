Fulgencio Cerdán: "A la Conselleria le corresponde decidir dónde va el Puerto Seco; tenemos los deberes hechos"

Fulgencio Cerdán (Villena, 1970) el profesor de Secundaria en Matemáticas y concejal del Ayuntamiento de Villena desde 2009 con el PSOE. En mayo de 2019 fue elegido alcalde, un cargo por el que fue reelegido junio del año 2023. En el pasado mandato también fue diputado provincial de Alicante.

Villena celebra este año su 500 aniversario, una ocasión muy especial.

Sí, no de su nacimiento, sino de haber conseguido el título de ciudad. Creo que antes de eso solo había una o dos ciudades en la Comunidad Valenciana. Teníamos muchas dudas a la hora de cómo plantear este quinto centenario para que fuera un legado para la posteridad. Primero, elegir el comisionado, que fuera una persona sensible, relacionada con la cultura y con el patrimonio de nuestra ciudad, y creo que hemos acertado con Pepe Ayelo. Otra cosa importante era dar participación a asociaciones de Villena relacionadas con la historia, que han enriquecido el hito con sus propuestas. También participa la sede universitaria de Villena. Las propuestas se aprobaron por unanimidad, desde exposiciones hasta conferencias, actos institucionales. Queremos hacer también una composición musical. Además, está el acto de reconocimiento del hermanamiento que tenemos con Escalona y Peñafiel, que se realiza a final de este mes. Y un congreso histórico que está organizando la UA, donde vienen importantes de todo el país, cuyas conclusiones quedarán reflejadas en algún libro.

¿A qué época se remontan entonces los primeros asentamientos humanos en Villena?

Tenemos vestigios desde hace 50.000 años. Claro que la época de esplendor fue la del Cabeza Redondo, la Edad de Bronce.

Precisamente el año pasado abrieron el Museo con el Tesoro de Villena. ¿Qué ha supuesto esta apertura?

No tenemos datos de todo el año porque aún no se ha cumplido. La verdad es que está funcionando de una manera espectacular porque yo creo que se ha trabajado muy bien en la musealización, en los contenidos. Se ha puesto más en valor el Tesoro de nuestra ciudad que estaba reconocido, pero no con las condiciones ni con una promoción que se está haciendo ahora. Quien viene, y yo he tenido la oportunidad de visitarlo con muchas personas, afirma que le gusta mucho y me indican que van a venir con la familia de una manera más sosegada a visitarlo. Las cifras han subido exponencialmente.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Iván Villarejo

Esta historia tan rica desde hace 50.000 años tiene que ver con su localización geográfica. Villena es la puerta del Mediterráneo a la Meseta, pero actualmente tiene por delante un reto con la despoblación en este tipo de municipios medios del interior, ¿no?.

Bueno, en los últimos dos o tres años hemos tenido un crecimiento importante respecto a los años anteriores. Estamos en torno a los 35.000 habitantes. Hace 5 o 6 años estábamos por los 33.000 tras una década bajando de manera constante. Y ahora estamos casi en el máximo de la población de nuestra ciudad.

¿A qué cree que se debe este crecimiento?

Por la reactivación de la economía y porque al final somos una ciudad que está muy cerca de localizaciones como Alicante donde hay mucha gente que busca lugares dónde vivir. Tenemos grandes conexiones con el AVE y la autovía. Al mismo tiempo tenemos una rica vida cultural. Cualquier fin de semana puedes tener actividad, incluso entre semana.

Esa es una de las cuestiones por resolver, el acceso a la estación del AVE, ¿no?

Seguimos insistiendo todavía. Llevamos más de una década reclamando un compromiso. En el anterior mandato lo dio la Conselleria, pero se quedó sin hacer. Seguimos reclamando a la Conselleria y también en el Ministerio que hagan los accesos. Alguno de los dos tendrá que poner solución porque no podemos estar eternamente en estas condiciones.

¿El acceso es una carretera comarcal todavía?

Incluso el último tramo es una vía pecuaria, municipal, y hay una zona agrícola también. Nuestra estación da servicio a varias comarcas, a la zona de Castalla, al Alto y el Medio Vinalopó, incluso a gente de otras comunidades como Murcia o Castilla la Mancha, de Yecla y Jumilla. El número de viajeros es bueno y se ha incrementado la frecuencia de trenes. La estación funciona y estoy convencido que si hubiera un buen acceso, incluso sería mejor. Hace ya 8 años encargamos un estudio a la UA que ponía en valor lo que le costaría a un turista que viene de Madrid llegar a Benidorm, por ejemplo, sin tener que pasar por Alicante.

El ministro Puente, de su mismo partido, tiene buena relación con la provincia de Alicante.

¿Le corresponde a él? Hubo un convenio entre la Conselleria y el Ministerio en su día, por el cual la Conselleria realizaba el acceso desde la A-31 y el Ministerio la estación de AVE. De hecho se hizo una reserva de suelo en aquella zona por parte de la Generalitat para poner en marcha el Puerto Seco. Esa conexión por de la A-31 daría acceso tanto a la estación de la AVE como al Puerto Seco, la zona logística. La Conselleria decidió que decayera esta reserva de suelo en su momento y quedó sin hacer.

Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena. Iván Villarejo

Desde entonces estamos peleando. En el último gobierno del Botánico hubo un acuerdo que no se reflejó en ningún convenio entre la Conselleria y el Ministerio. El Ministerio iba a hacer el puente que salvaría la vía de ancho ibérico y la Conselleria haría las conexiones entre la A-31 y el puente y del puente a la estación del tren. Sabemos que hubo reuniones entre los técnicos de Conselleria y los técnicos del Ministerio. De hecho, el Ministerio ha seguido con el proyecto del puente. Pero la Conselleria no da señales de vida con respecto a los viales. Entonces, nos podemos encontrar dentro de un par de años con un puente hecho que vaya a ningún sitio.

Usted tiene buena relación con el presidente Carlos Mazón, de cuando era presidente de la Diputación en la pasada legislatura.

He tenido buena relación y creo que la tengo, lo que pasa es que le he solicitado varias reuniones desde que soy alcalde y me las ha dado en dos ocasiones y en dos ocasiones me las ha cancelado. Si le mando un WhatsApp, me suele contestar, pero creo que no es la manera en la que se resuelven este tipo de asuntos, ¿no?

Villena es la zona del Levante español que tiene los deberes más hechos para ubicar en su municipio el Puerto Seco o zona logística. Incluso llegó a impulsar una plataforma de empresas que impulsarían el proyecto, ¿no?

Sí, y sigue en marcha, la plataforma Nodo Logístico Villena. Hoy mismo (el jueves) vengo del Ayuntamiento de Ibi, y he estado reunido con el alcalde para hablar del Puerto Seco y le he puesto al día de las acciones que habíamos hecho a lo largo de los últimos dos años. Y más en estos momentos en que se ha licitado el tramo del Corredor Mediterráneo entre Alicante y La Encina. En teoría en septiembre del año pasado se tenía que haber resuelto la Estrategia Logística Valenciana. A día de hoy desconocemos cuándo saldrá, porque parece que se va a retocar la anterior, que dejó el Botánico. Las empresas interesadas necesitan garantías de que va a estar apoyado por parte de la Conselleria. Nosotros teníamos dudas respecto a quién tenía la última palabra en aquel momento y por fin se nos ha aclarado en esta legislatura por parte del Ministerio que los nodos de segundo nivel, como sería el de Villena, le corresponden a las comunidades autónomas y que el Ministerio no iba a cometer injerencias en ese sentido.

¿Qué urgencia hay entonces con la licitación del Corredor Mediterráneo?

Tenemos que dar certeza al operador, al empresario, de cuándo va a poder hacer negocio. En Adif nos trasladan que hay siete empresas interesadas que se pueden instalar en siete sitios distintos. En el momento que haya una que diga, "ya voy", irán el resto. Hay que hacer un desarrollo urbanístico que no podemos preverlo a priori, porque no sabemos las condiciones de cómo va a ser esa infraestructura. Por tanto, los ayuntamientos, hasta que no tengamos el plan encima, no podemos empezar a modificar el plan general. Incluso puede no ser necesario porque la Conselleria puede garantizarlo como una infraestructura estratégica, en este caso para la Comunidad Valenciana, y sería ella con el visto bueno del ayuntamiento la que haga el procedimiento urbanístico necesario para que la infraestructura arranque, como pasó con la Volkswagen.

¿Qué diferencia hay entre un puerto seco y un nodo logístico?

Es básicamente lo mismo. Al final estamos hablando de un intercambiador tren-camión, camión-tren o bien, una playa de vías y una zona donde se puedan acumular contenedores. Luego puede llevar anexo un desarrollo industrial. Un polígono al uso relacionado más o menos con el transporte.

¿Qué oferta tiene Villena de polígonos industriales?

En estos momentos tenemos el polígono del Rubial desarrollado a falta de una parcela o dos, en las que hay algo de movimiento, pero ya veremos si se concreta. Luego tenemos el de Bulilla, que es el que estaba un poco a medias, que se ha desarrollado en estos últimos años, y donde queda alguna parcela libre. Este sería el más cercano al Puerto Seco. También tenemos ahí la parcela de Forte que ha tenido varias propuestas, pero al final no han concretado con la propiedad. Y hay un terreno industrial en la carretera de Caudete que estamos en conversaciones con los propietarios, y con empresas. Por otro lado estamos también legalizando un polígono muy pequeño que hay en la carretera de Biar, que quieren también ampliar.

"Tenemos resuelto el tema del suministro eléctrico que estaría garantizado en buena parte por la energía fotovoltaica. Y el agua. Adif nos ha trasladado que Villena es un sitio bueno porque cumple técnicamente las necesidades de más de 1 km de vía, que tiene que estar plano"

¿Para Villena tener la certeza de que el nodo logístico va en su término municipal implicaría construir un nuevo polígono?

Una ampliación del polígono de Bulilla. Esa es la ventaja que tenemos, que los servicios ya están allí. Entonces sería simplemente conectarlos. El acceso ya está hecho a la autovía, y precisamente desde ahí saldría la conexión con la estación del AVE, que es donde tiene proyectado el puente del Ministerio. Por otro lado, en esta ecuación también tenemos resuelto el tema del suministro eléctrico que estaría garantizado en buena parte por la energía fotovoltaica. Y el agua. Adif nos ha trasladado que Villena es un sitio bueno porque cumple técnicamente las necesidades de más de 1 km de vía, que tiene que estar plano.

Estamos trabajando también en un proyecto europeo, proyecto URBACT, donde hemos presentado el Puerto Seco de Villena. Pretendemos que salga con el sello europeo y ayudar a mejorar la propuesta que tiene Villena incluso tener la posibilidad de con ese sello europeo acceder a financiación.

Hablando de agua, Villena siempre ha sido el acuífero de Alicante, pero se ha sobreexplotado sobremanera y por otro lado muchos cultivos están cambiando a energía fotovoltaica.

Hablando de energía y agua, ¿cómo está la agricultura local?

Pues el tema está un poco revuelto. Primero, hemos consolidado empresas como Agrícola Villena, que estuvo a punto de cerrar hace un par de años, pero que ha tenido un incremento de en torno a los 200 trabajadores. Hay otras empresas muy potentes que están funcionando muy bien. Pero luego tenemos el problema también derivado de las fotovoltaicas, sobre todo en el pequeño y mediano propietario, que tenían arrendadas las tierras a alguna cooperativa, en el sector del vino… El vino ha visto reducida su cosecha, el número de toneladas. Hay a quien le sale más rentable la fotovoltaica que trabajar en la tierra.

"El Ayuntamiento está de acuerdo en que produzcan energías alternativas. En lo que no estaba de acuerdo es en cómo se ha tramitado todo esto porque ha habido cierto descontrol entre las administraciones. Se debería haber tenido en cuenta mucho más a los ayuntamientos."

¿Cuántos proyectos de fotovoltaica hay en municipio?

Aprobados con el visto bueno del Ayuntamiento hay dos. Otros dos va a entrar otro pronto. Yo creo que nos quedaremos en 8. No creo que nos vayamos más allá de 9.

¿Y el Ayuntamiento está de acuerdo?

Es que estaban planteados casi 40. El Ayuntamiento está de acuerdo en que produzcan energías alternativas. En lo que no estaba de acuerdo es en cómo se ha tramitado todo esto porque ha habido cierto descontrol entre las administraciones. Se debería haber tenido en cuenta mucho más a los ayuntamientos a la hora de plantear un macroproyecto de este tipo. Hemos tenido que ir detrás nosotros intentando poner orden en las distintas actuaciones. En algunas lo hemos conseguido. Desde luego a mí me hubiera gustado que hubieran entrado dos o tres pero en los sitios donde se hubiera acordado, con la empresa y con el Ministerio o la Conselleria, dependiendo de la competencia, porque dependiendo de los megavatios, depende de Conselleria o depende del Gobierno central.

Acaba de aprobar los presupuestos para este año y estamos a mitad de legislatura, ¿cuáles son los retos que le quedan a Villena?

A mí me gustaría que el primer reto fuera que tuviéramos el presupuesto en octubre o noviembre, diciembre todo lo más, ¿no? Ese sería el primer reto que es lo que le he trasladado al concejal y a la interventora. Porque nos da mucha más garantía poder trabajar con un presupuesto con tiempo suficiente. Afortunadamente tenemos presupuesto, no lo pueden decir todos. Seis años con este equipo de Gobierno, y seis años con seis presupuestos. Esto en este ayuntamiento era algo atípico.

Dicho eso, pues hay una inversión importante que es el Palacio Municipal, que es la más importante que lleva este presupuesto, que está en obras, se está rehabilitando y hemos conseguido arrancarla después de mucho tiempo. Y luego otro proyecto que yo destacaría es la construcción del nuevo pabellón, la remodelación del parque de Las Malvas, con aproximadamente el 50% subvencionado por parte de la Diputación. También hay inversiones importantes en caminos. Y luego con respecto a los presupuestos hay una parte de incremento importante en materia de servicios sociales. Al final un gobierno de izquierdas esto lo tenemos que llevar por bandera, que no dejamos a nadie en la estacada.

"El presidente de la Diputación no ha encontrado ni un cuarto de hora para reunirse con el alcalde de Villena. Con Carlos Mazón, salvando las distancias y puedo ser todo lo crítico que sea por su actuación en la Dana, cuando he tenido que hablar con él no he tenido tantos problemas"

Usted se ha mostrado bastante crítico con la Diputación, con la gestión que se está llevando a cabo.

Sobre todo por por las formas. Hoy mismo estaba firmando una carta al presidente de la Diputación y otra a la secretaria autonómica de Cultura para ver si participan en el 500 aniversario de la ciudad. Es que ni tan siquiera me ha recibido para para conocer el proyecto. Ni esa cortesía mínima, cuando nosotros invitamos a Toni Pérez a que viniera a la inauguración del centenario.

Afortunadamente el parque de bomberos de Villena se ha hecho, pero esto es algo que viene de la gestión del anterior equipo de la Diputación. El 99% de los pasos se dieron en la anterior legislatura con el anterior diputado y luego se nos hizo un planteamiento un poco peregrino, sin hablarle conmigo antes, de si el anterior edificio de los bomberos era municipal o era de la Diputación. No sé, yo creo que podría haber sido un poco más sensible porque tampoco desde Villena hemos ido a solicitar muchas ayudas nominativas a la Diputación. Habría que repasar algunos pueblos, las ayudas que están recibiendo a chorro. Y en Villena este año, esta legislatura, el Parque de Bomberos, que además lo pagamos entre todos, porque es un consorcio. Estamos pendientes de una rotonda también en la carretera de Yecla, que tiene que ejecutar la Diputación y que también viene de la anterior legislatura. O sea, que en esta legislatura salvo a las ayudas que hemos optado por concurrencia competitiva, no hay ninguna visión especial hacia Villena por parte de la Diputación.

El presidente de la Diputación no ha encontrado ni un cuarto de hora para reunirse con el alcalde de Villena. Con Carlos Mazón, salvando las distancias y puedo ser todo lo crítico que sea por su actuación que creo que no ha sido la mejor con respecto a lo de la Dana, cuando he tenido que hablar con él no he tenido tantos problemas. Por no comparar a dos partidos políticos distintos.