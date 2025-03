Edmundo, experto en okupación en Alicante: "Estos son los casos en los que vale la pena comprar una casa"

El mercado de la vivienda en los últimos años ha experimentado una subida considerable, tanto en el precio de venta como en el de alquiler. Esto complica la situación para aquellas personas que buscan una vivienda en propiedad, especialmente en ciudades con alta demanda.

Ante este panorama, algunas familias optan por alternativas más económicas, como mudarse a otra localidad o considerar la compra de una vivienda okupada. Sin embargo, esta última opción, aunque más asequible, conlleva riesgos importantes.

El miembro del Colegio de Abogados de Alicante, Edmundo Cortés, analiza el fenómeno de la okupación y, más concretamente, la compraventa de viviendas sin posesión.

Según explica, este tipo de transacciones pueden resultar atractivas para determinados grupos de inversión o personas con un alto patrimonio que buscan rentabilizar la adquisición de inmuebles a precios inferiores a los de mercado.

Sin embargo, advierte que el proceso de desalojo puede extenderse durante más de un año y que, en muchas ocasiones, las viviendas quedan completamente destrozadas.

"Los okupas suelen causar daños considerables en los inmuebles, lo que incrementa el coste final de la operación", señala Cortés. A esto se suma el tiempo necesario para recuperar la propiedad, ya que el proceso judicial puede alargarse considerablemente si los ocupantes presentan recursos.

En cuanto a los procedimientos legales, explica que un propietario puede solicitar una medida cautelar de desalojo ante el ayuntamiento siempre que haya presentado una denuncia y pueda demostrar que la vivienda okupada cuenta con los suministros básicos al día, como la luz y el agua.

No obstante, aclara que estas medidas no siempre prosperan, ya que la ley diferencia entre allanamiento de morada y delito de ocupación, este último considerado un delito leve. "Si no se concede una medida cautelar, el proceso puede prolongarse aún más", advierte.

Sobre los costes asociados a la expulsión de los okupas, Cortés indica que raramente se logra por menos de 2.000 euros. Además, menciona que los ocupantes suelen estar bien informados sobre sus derechos y, si recurren en apelación, el tiempo de resolución se amplía considerablemente.

Por todo ello, el abogado desaconseja a pequeños inversores y particulares la compra de viviendas okupadas, dado que el riesgo y los gastos adicionales pueden hacer que la operación no resulte tan rentable como podría parecer en un principio.

Viviendas okupadas en Alicante

Según un estudio publicado por Idealista basado en los inmuebles anunciados en su base de datos en el cuarto trimestre de 2024, la venta de viviendas sin posesión ha pasado de ser un fenómeno prácticamente inexistente a representar el 2,6% de todas las viviendas en venta en España.

En el caso de Alicante, las viviendas okupadas en venta suponen el 2,1% del total del mercado, situándose por debajo de la media nacional. Además, Alicante se encuentra entre las ciudades con mayor número de viviendas okupadas en venta, con un total de 176 inmuebles anunciados en el último trimestre del año pasado.

A nivel provincial, Alicante cuenta con 1.160 viviendas en esta situación, consolidándose entre las provincias con mayor incidencia de este fenómeno.