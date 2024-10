El pastelero alicantino Paco Torreblanca recibe la distinción de 'Ambaixador de la Comunitat Valenciana'

Hoy, Día de la Comunitat Valenciana, se ha distinguido al maestro pastelero alicantino Paco Torreblanca como 'Ambaixador de la Comunitat Valenciana' con motivo de la celebración del 9 d'Octubre.

Torreblanca, considerado uno los mejores pasteleros artesanos del mundo ha recibido el reconocimiento en el Palau de la Generalitat y ha sido el encargado de representar a todos los galardonados.

El cocinero de Villena ha resaltado que "no es poca cosa hacer un postre en forma de discurso para un menú de nombres tan distinguidos, que han aportado tanto y tan bueno", según ha recogido Efe.





Torreblanca ha reivindicado que "no hay tarea, por humilde que sea, que no deba realizarse buscando la excelencia" así como el trabajo "con pasión", y ha recordado unas palabras del actor y director Clint Eastwood, quien dijo: "Sigo trabajando para que el viejo que hay fuera no entre dentro de mí".



"Estos premios no deben considerarse como un final, y mucho menos como un postre, sino como otro principio que nos ayude a seguir trabajando y aportando para el bien común", ha afirmado Torreblanca, para quien la Comunitat "es una tierra de mucho talento que no se debe desaprovechar".



Por ello, ha instado a "potenciar las iniciativas educativas, culturales, económicas y sociales que desde la tradición apuesten por el rigor y la disciplina para alcanzar la excelencia y que el futuro de los jóvenes sea aún más dulce".



Por su parte, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido mirarse en el espejo de quienes han sido "generosos y solidarios al compartir tanto talento, tanta creatividad", con trayectorias diversas, miradas plurales y aportaciones que han cristalizado desde diferentes espacios de pensamiento y acción.



"Todos esos valores, tan vuestros y ahora tan nuestros, los necesitamos para poder seguir avanzando sin temor", ha resaltado el president, quien ha reivindicado que la determinación, compromiso y talento de los premiados, convertidos en "energía transformadora", son "guía y ejemplo para ser mejores".



Los premios culturales se entregaron este martes en Alicante, aunque hoy lo ha recogido la productora valenciana de cine María Zamora, que ha reivindicado a una generación que está "haciendo las cosas de otra manera" y ha destacado la cantera de jóvenes directores que representan a España en los festivales internacionales.

Uno de los premiados más destacados en la jornada de ayer en Alicante fue, a título póstumo, a Gustavo Pascual Falcó el autor del pasodoble Paquito el chocolatero, nacido en Cocentaina.