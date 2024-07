Luto en Villena por el asesinato machista de Rosa: su marido la asfixió, dejó una nota y se ahorcó

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, confirmó la muerte por asfixia y la autoría del crimen de Rosa en un caso de violencia de género ocurrido este viernes en la localidad alicantina de Villena, donde se halló muerto al matrimonio. Durante el minuto de silencio convocado el sábado por la tarde por el Ayuntamiento de Villena, el subdelegado ha confirmado la autoría del crimen por parte del hombre, que dejó una nota, si bien no ha querido concretar su contenido al continuar abierta la investigación.



El matrimonio fue hallado muerto este viernes en una vivienda ubicada en una partida rural del municipio alicantino de Villena, donde el hombre, de 69 años, estaba ahorcado y la mujer, de 67, postrada en una cama, según informaron fuentes de la Guardia Civil.

El aviso se realizó sobre las 13:30 horas a través del teléfono de emergencia 112. Y al lugar se desplazó el equipo territorial de Policía Judicial de Villena.

Los agentes tomaron pruebas de la residencia en busca de indicios que arrojaran luz a un suceso que ha conmocionado a los vecinos de Villena. Las autoridades fueron cautelosas y esperaron a la autopsia realizada a la mujer el sábado en el Instituto de Medicina Legal de Alicante para extraer conclusiones.



Juan Antonio Nieves ha condenado el nuevo asesinato machista que, según sus palabras, refleja "un fracaso como sociedad". Con Rosa, que no estaba en el sistema VioGén, son ya tres las víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana en lo que llevamos de año y 20 en España, lo que nos muestra "una desgarradora realidad, la de la violencia de género como una violencia estructural en nuestra sociedad que mata a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres", ha manifestado en declaraciones recogidas por Efe.



"Tenemos que combatirlo desde el conocimiento y desde el reconocimiento llamando a las cosas por su nombre, porque esto es violencia machista. Debemos trabajar para combatir esta lacra. No podemos permitir políticas tibias que no luchen abiertamente contra esta lacra criminal que supone la violencia de género", ha declarado.



El subdelegado se ha mostrado en contra de cualquier tipo de violencia y ha proclamado: "Queremos a las mujeres vivas y libres de cualquier tipo de violencia". El Ayuntamiento de Villena ha decretó tres días de luto oficial para mostrar su rechazo al crimen y las banderas del consistorio ondean a media asta.