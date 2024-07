Aparece un matrimonio muerto en Villena con el hombre ahorcado y la mujer sin vida en la cama

Un matrimonio del municipio alicantino de Villena ha aparecido sin vida en su vivienda de la localidad este jueves al mediodía. Cuando los agentes de la Guardia Civil han entrado a la casa se han encontrado a la mujer postrada en la cama sin pulso y a su pareja ahorcada.

Fuentes cercanas a la investigación revelan que se trataba de un matrimonio español formado por una mujer de 67 años y un varón de 69 que vivían en una partida rural del pueblo. El aviso se ha realizado sobre las 13:30 horas a través del teléfono de emergencia 112. En el lugar se encuentra desplazado el equipo territorial de Policía Judicial de Villena.

Tras trágico hallazgo, todas las hipótesis están abiertas hasta que no se esclarezca que ocurrió en la casa. Fuentes cercanas indican que no había registros de denuncias por violencia de género entre ambos y que la mujer no presentaba signos de violencia ni heridas por arma de fuego ni arma blanca.

Los agentes están tomando pruebas de la residencia en busca de indicios que arrojen luz a un suceso que ha conmocionado a los vecinos de Villena. Otra de las hipótesis que se barajan es un suicidio pactado entre ambos o que uno de los dos se quitara la vida tras descubrir que su pareja sentimental había acabado con ella previamente.

