Los regantes del trasvase sobre la marcha de Teresa Ribera: "Esperamos la despolitización del agua"

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) quiere mantenerse al margen de las elecciones europeas en las que una de sus principales "rivales", Teresa Ribera, encabeza la lista del PSOE. Según explica su presidente, Lucas Jiménez, precisamente lo que buscan es la "despolitización" de la planificación hidrológica y que ésta atienda sólo a criterios técnicos.

"Los problemas que estamos teniendo los regantes de Almería, Murcia y Alicante viene de esa politización porque a nosotros nos afecta la legislación española más que la europea", admite. Y descarta que la Directiva Marco Europea del Agua, que habitualmente se utiliza como arma arrojadiza entre unos partidos y otros, sea tan determinante en la planificación.

"La directiva europea sólo dice que el agua de las cuencas debe estar en buen estado para el aumento de las demandas. Es decir, para su uso", añade Jiménez, muy contrario a la imposición de caudales ecológicos que impiden esos usos.

"En la planificación española, sobre todo en el último tramo del mandato de Ribera, la política ha sido determinante. En Europa hay muchos sitios en donde no se exigen esos caudales ecológicos porque no tienen ningún sentido. Pero es que aquí se ha metido en el asunto hasta las instituciones judiciales", explica el presidente del SCRATS.

Para Jiménez los últimos años de planificación desde el Ministerio para la Transición Ecológica de la socialista Ribera, ha incrementado el peso de los políticos sobre el de los técnicos que son quienes debería haber hecho la planificación hídrica. Sobre todo con el decreto que pasó por el Consejo Nacional del Agua y el Consejo de Ministros ateniendo más las exigencias de Castilla-La Mancha que las necesidades reales.

Cláusulas espejo

Eso no significa que Europa no sea determinante a la hora de legislar sobre agricultura. Jiménez afirma que los regantes del trasvase sí que tienen que estar atentos a otras cuestiones en las Europa tiene la última palabra, como las cláusulas espejo. "No se puede competir con otros países que no tienen las mismas limitaciones que tenemos nosotros en materias como los fitosanitarios, los nitratos o la legislación laboral", explica.

"Necesitamos que la política saque sus zarpas del ámbito del agua. Y entre tanto, estamos pendientes de qué dicen los tribunales sobre los recursos que hemos presentado hasta el Tribunal Supremo, que se haga caso de lo que dicen los técnicos y no los políticos", asegura Jiménez.

Además, sobre el cambio de las reglas de explotación del trasvase que ahora está en el proceso de alegaciones, Jiménez afirma que se debería dejar como está aunque en el decreto ponga que hay que cambiarlas. "También pone en el decreto que hay que regular la depuración y en eso no tienen tanta prisa", finaliza el representante de los regantes.