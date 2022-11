¿Cuánta gente vive y trabaja en tu ciudad? Estos son los 10 municipios de Alicante con más población flotante

La provincia de Alicante es oficialmente la quinta más poblada del país, con 1,9 millones de habitantes, a pesar de que su capital se sitúa en el puesto número 11, justo por detrás de Bilbao. Esto se debe a que se se trata de un territorio con muchos núcleos grandes de población, con siete localidades que superan los 50.000 habitantes y áreas metropolitanas como la de la capital con Elche, que suma más de un millón de personas.

Los expertos, sin embargo, alertan de que estas cifras no son reales. Alicante es también una provincia eminentemente turística, muy marcada a demás por el mercado de segunda residencia con especial incidencia en el cliente internacional. Por eso cuando se saca por ejemplo la cuenta de la inversión per cápita del Estado (donde el territorio lleva varios años siendo última), la patronal recuerda que existe "un importante volumen de población flotante que no se tiene en cuenta". Es decir, que el agravio es "todavía mayor".

[La provincia de Alicante ha duplicado su población en los últimos 50 años]

¿De cuánto estarnos hablando? La Cámara de Comercio de Alicante ha cifrado en un informe este dato en 824.622 las personas que residen en el territorio sin empadronar, lo que supone el 44 % de su censo oficial.

La cifra global de población "vinculada no residente" del informe de la Cámara tiene en cuenta tiene en cuenta tres tipos de ciudadanos: los que trabajan en el municipio, los que estudian allí y los que pasan en él más de 14 noches al año.

[Estas son la mayores colonias de extranjeros en Alicante: Rojales y Torrevieja, los municipios más abiertos]

A continuación se detalla una lista de los diez municipios con una mayor población flotante de la provincia de Alicante, junto con su censo oficial según el Instituto Nacional de Estadística de 2021.

1. Benidorm. La capital turística de la Costa Blanca tiene la particularidad de contar con el doble de población flotante que residente. En concreto, 139.970 personas viven allí sin estar empadronadas frente a las 69.118 que sí lo están. En total el informe de la Cámara de Comercio fija su censo extraoficial en 207.435 habitantes, lo que la convertiría en la tercera ciudad más poblada de la provincia, por detrás de Alicante y Elche.

2. Alicante. La capital provincial es, oficialmente, la segunda ciudad con más población de la Comunidad Valenciana, solo superada Valencia: tiene un censo de 337.304 personas. Su población vinculada no residente asciende a 125.994 personas, una cuarta parte de la cual (33.123) acude a diario a trabajar, para un total de 466.829 habitantes. Con estos números supera a la población oficial de Bilbao, las Palmas de Gran Canaria, Mallorca e incluso Murcia, y se colocaría en el puesto número 6 del top 10 nacional.

3. Torrevieja. Otro municipio cuya población flotante supera a la oficial. Tiene una población oficial de 82.842 habitantes, y el informe de la Cámara fija en 103.565 los ciudadanos vinculados, para un total de 178.450 personas.

Imagen de una playa de Santa Pola.

4. Santa Pola. Esta localidad costera cercana a Alicante también tiene una población no oficial superior a la registrada: 49.935 personas frente a 34.148. La suma de ambas es 86.903.

5. Dénia. La ciudad de la Marina Alta cuenta con una población flotante de 48.965 personas, de nuevo superior a la oficial de 42.953. En total viven en ella 92.285 ciudadanos.

6. Elche. La tercera ciudad más poblada de la Comunidad Valenciana cuenta también una población vinculada no oficial bastante elevada, pese a que no destaca por su industria turística. En concreto, 37.457 personas (14.599 de ellos trabajadores). Lo que, sumado a su censo de 234.205 habitantes, hacen un total de 272.872 ciudadanos.

7. Guardamar del Segura. 31.572 personas viven en Guardamar fuera de los registros oficiales, según el informe de la Cámara de Comercio. Eso es el doble que las 15.983 empadronadas, un fenómeno que también se da en Benidorm. Sumadas dan 48.657.

8. Orihuela. Este municipio es, con 78.940 habitantes, uno de los más poblados de la provincia. Su población no vinculada llega hasta los 31.029 ciudadanos, para un total de 109.695 personas.

9. San Vicente del Raspeig. Localidad cercana a la capital provincial que acoge la Universidad de Alicante, por lo que se presume un nivel alto de población flotante. El estudio de la Cámara lo fija en 30.247 habitantes, 16.288 de los cuales son estudiantes. Su censo es de 58.912 personas, lo que supone un total de 91.532 ciudadanos.

10. Calpe. Finalmente, esta ciudad turística de la Marina Alta es conocida por su industria turística y su gastronomía. A las 23.530 personas empadronadas hay que sumar 27.032 extra, 50.971 habitantes en total.

Sigue los temas que te interesan