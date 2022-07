"El Intempo es una puerta": las memorias de Pérez-Guerras, el hombre que diseñó el cielo de Benidorm

¿Un pájaro en pleno vuelo? ¿Un homenaje a las víctimas del 11M? ¿Un simple edificio con vocación de trascender en una de las ciudades con mayor densidad de rascacielos por habitante del mundo? Nada de eso. El Intempo de Benidorm, el último gran icono de Benidorm y uno de los edificios residenciales más altos de Europa (202 metros), es en realidad "una puerta", según el arquitecto que lo diseñó, el arquitecto Roberto López-Guerras.

"Es una puerta. Y arriba tiene un cono, un diamante, que es como se terminaban las puertas, un remate con esa forma característica. Quería que se reconociese como la puerta de entrada a todos los visitantes nacionales y extranjeros que viniesen a Benidorm", relata Pérez-Guerras en el primer aniversario de la apertura de las torres.

Lo cierto es que en su concepción sí intervino un ave: el arquitecto acostumbra a ver amanecer en aquellos lugares en los que va a trabajar, y en la capital turística recibió la visita de una gaviota mientras contemplaba el horizonte. "Entonces supe que tenía que hacer un edificio alto, porque las gaviotas vuelan alto", dice.

La ocasión y el escenario merecen la anécdota: el arquitecto ha asistido este lunes a la presentación del libro que repasa su vida y obra, Construyendo fuertes, obra del periodista Martín Sanz.

Impulsado por el Instituto de Cultura Gil-Albert, y en particular por el departamento de Publicaciones e Investigación, dirigido por Toni Cabot, se trata de un libro "en el que conocemos a la persona y conocemos la obra, reflexionamos sobre si existe una arquitectura alicantina y en cómo será la vivienda después de la Covid", reflexiona Sanz. "Es un trabajo asequible y cercano para los amantes de la arquitectura y del trabajo de Roberto".

En esta vocación didáctica ha insistido la diputada de Cultura, Julia Parra, para quien el libro aborda "la existencia de una arquitectura alicantina con sello propio" a través de "una de sus obras más emblemáticas y un hito para Benidorm, la provincia y la Comunidad Valenciana". Además, recuerda que "el libro se integra en una nueva colección de biografías que pusimos en marcha desde el Gil-Albert", y que seguirá con otro sobre Camilo Sesto.

Edificio Intempo de Benidorm. Iván Villarejo Benidorm

Benidorm como modelo

Pérez-Guerras, que ha construido en medio mundo, no oculta su especial vinculación con Benidorm. Cinco edificios de la capital turística llevan su firma, incluidos el Intempo y el cuarto edificio más alto y que en su día también fue un icono de la arquitectura benidormí: el Neguri Gane, de 148 metros y una particular forma redondeada.

"En una ocasión en Los Ángeles me preguntaron que de dónde era. Les dije que de España, y me preguntaron que de dónde. Les expliqué que de Alicante, y que para ubicarla había que tomar como referencia Barcelona, el Mediterráneo, Valencia, bajas... y entonces les mencioné Benidorm", afirma. "La reconocieron enseguida. Desde entonces cuando me preguntaban de dónde era siempre decía que era de Benidorm, más concretamente de una ciudad que hay cerca de Benidorm", comenta entre risas.

Esta idea de reivindicar Benidorm es algo más que una anécdota. Su modelo, tan denostado hasta hace unos años, "está sirviendo como ejemplo de muchas ciudades, porque su sostenibilidad y salud medioambiental es excelente", agrega el arquitecto.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, abunda en esta idea apuntando que "en 13 Benidorm cabría todo el urbanismo turístico del Mediterráneo español". "Desde aquí [la planta 46 del Intempo] todo el mundo puede tener una visión de hace 60 años: la idea de buscar el cielo, comprimir el suelo". "Seis décadas después, el mundo ha entendido que es la mejor gestión de nuestros recursos. Esta es una obra que está ya acabada, coronada con un edificio singular que la implementa", dice.

Roberto Pérez Guerras y Martín Sanz, en la presentación. Iván Villarejo

En el mismo sentido se pronuncia el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, al asegurar que "parece mentira que a estas alturas haya que defender algo como Benidorm. Es un lugar de ideas nuevas, en la que cada poco tiempo tenemos algo que parece su icono definitivo".

"Y en ese Parnaso", añade señalando a Pérez-Guerras, "estás tú. Porque hace tiempo que se decía que Alicante, como ciudad, pero muy especialmente como provincia, no cuidaba de su gente bien. Que en Alicante, durante demasiado tiempo, se había hecho verdad el dicho de que nadie es profeta en su tierra. Era una obligación no política ni partidaria, sino de justicia, el reivindicar a alicantinos importantes como Roberto en esta colección. Y es lo que vamos a seguir haciendo".

