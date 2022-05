Suma y sigue: los bomberos rescatan a otros dos senderistas en las montañas de Alcoy y Finestrat

Una mujer de 59 años ha tenido que ser rescatada en la Font Roja (Alcoy) al sufrir una caída mientras practicaba senderismo, según han indicado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 11.00 horas, cuando la mujer, que recorría un itinerario conocido como la Senda de los Elefantes, ha quedado inmovilizada a consecuencia de la caída, ya que el golpe le ha ocasionado una doble fractura en la pierna derecha.

El consorcio ha enviado una unidad de mando de jefatura, una bomba urbana pesada y cinco efectivos del parque de bomberos de Cocentaina (Alicante), que han podido llegar por tierra hasta la herida, a la que se le han practicado los primeros auxilios. Posteriormente, se le ha inmovilizado para su traslado en camilla hasta la carretera, donde la esperaba una ambulancia.

Rescate en Alcoy, en una imagen facilitada por el Consorcio Provincial.

Unas horas después, en torno a las 16.15, otra dotación de bomberos ha tenido que efectuar un rescate de montaña en un sendero situado a la salida de la pared de escalada del Puig Campana, en la localidad de Finestrat (Alicante), donde una mujer de 42 años se ha torcido el tobillo en un paraje de difícil acceso por tierra.

Un grupo especializado del Consorcio ha llegado hasta el lugar del accidente en helicóptero. Una vez localizada la accidentada, se la ha trasladado a la helisuperficie de Font del Molí, donde los compañeros de la senderista herida la han recogido al no requerir mayor urgencia ni tratamiento sanitario, han asegurado las fuentes.

Accidentes en aumento

Como ya publicó EL ESPAÑOL, los expertos ya alertaron el año pasado de un aumento de los accidentes en la montaña alicantina, debido a la proliferación del senderismo tras el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

"Comprendo que la gente ha pasado de no poder salir de casa a encontrar en la montaña un sitio al aire libre seguro contra el virus", explicó a este diario el senderista Vicente Soler, "pero es verdad que antes no me encontraba tantas pisadas como ahora. Ahora subes un domingo la sierra del Cid -situada entre Petrer y Monforte del Cid- y es que está lleno, antes no pasaba".

En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, quien este mismo sábado ha concedido una entrevista a Efe en la que ha explicado que "la gente no tiene conciencia del riesgo al que se puede someter en una montaña por su orografía y morfología", asegura, y añade que el usuario, "por su imprudencia y por su falta de planificación, también pone en riesgo a mucha gente".

