'Operación Canaspal', detenidas dos personas en Alicante por robar 850 kilos de palés valorados 18.000 euros

La Guardia Civil de Alicante ha detenido a dos individuos que habían sustraído 850 palés de madera y de plástico valorados en 18.000 euros. Los detenidos han sido encontrados en una nave industrial de San Vicente del Raspeig y una finca de la localidad de Sant Joan d'Alacant.

En esta actuación, los agentes han encontrado a varias personas sin documentación en España y en pésimas condiciones trabajando para los detenidos. Además, se han localizado numerosos ejemplares de animales de distintas especies sin chip identificativo.

El pasado mes de agosto, el representante de una empresa frutícola puso una denuncia en el Puesto Principal de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig tras darse cuenta de que le habían sustraído más de 500 palés de plástico en varios supermercados de esta localidad. Por este motivo el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig inició la denominada Operación Canaspal.

De San Vicente a Sant Joan d'Alacant

Los agentes centraron sus investigaciones en una empresa dedicada a la reparación y venta de palés situada en un polígono industrial de la misma localidad, que debido a la ingente cantidad que estaba adquiriendo, tuvo que trasladarlos a una finca de difícil acceso y localización en la localidad de Sant Joan d'Alacant, donde eran posteriormente reparados y vendidos a terceros, los cuales desconocían el origen ilícito de los mismos.



Los investigadores procedieron a inspeccionar las instalaciones sitas en Sant Joan. Al acceder los agentes a las instalaciones, dos personas emprendieron la huida campo a través, no obstante, fueron interceptadas, comprobando que el motivo de su huida no era otro que el hallarse en situación de estancia irregular en España.

Al realizar una inspección minuciosa de la zona de almacenamiento de los palés, se pudo comprobar que junto a la misma había claros indicios de que dichas personas trabajan realizando labores de reparación, distribución según tamaños y tipo, y almacenamiento de los palés. Se hallaron junto a los camastros donde pernoctaban los trabajadores, herramientas de corte y manipulación.



En la parcela inspeccionada se hallaron además diversas jaulas con numerosos animales de distintas especies tales como equina, canina, etc. Por lo que, tras solicitar el apoyo del Servicio de Protección de la Naturaleza (SERONA) de la Guardia Civil de Jijona, Unidad especializada en la protección de las especies de flora y fauna, se realizaron más de 60 actas por presuntas infracciones a distinta normativa, al carecer los animales de microchip ni documentación que amparase su tenencia, careciendo además de pasaportes sanitarios, fosas, estercoleros, o sistemas equivalentes para las deyecciones, y otras obligaciones requeridas para su cuidado, dando cuenta de todo esto a la Conselleria de Agricultura, Pesca i Alimentació, así como al Ayuntamiento de San Juan.





Diferente procedencia

A raíz de estas actuaciones, los agentes descubrieron otra gran cantidad de palés, procedentes de otras empresas, por lo que tras realizar las gestiones en aras de contactar con las mismas, se obtuvo como resultado que una empresa con sede social en Madrid, se hallaba afectada por los mismos hechos, habiendo puesto la correspondientes denuncia en la localidad de Motril (Granada), en la que informaba de la sustracción de 250 unidades de palés de madera.



Durante la investigación, además se localizó otro centenar de palés que habían sido ya revendidos a empresas situadas en la localidad de Xixona, las cuales desconocían su procedencia ilegal, siendo también intervenidos.



En total han sido localizados, aprehendidos y reintegrados a sus legítimos propietarios más de 850 palés de diferentes tamaños y tipos, todos ellos sustraídos al descuido, desarticulando con este operativo la existencia de un importante foco de hurtos y mercado ilícito de este tipo de objeto.

Dos detenidos

Por todo ello, se procedió a la detención del propietario de la de San Vicente del Raspeig, por los delitos de receptación y otras conductas afines, así como por delitos contra los derechos de los trabajadores, por el estado en el que tenía al personal que trabajaba para él. Se trata de un hombre de 43 años de nacionalidad española.

Otra persona, un hombre de 38 años y de nacionalidad española, ha sido detenido como presunto autor de la sustracción de los palés. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Los dos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de San Vicente, quedando en libertad con cargos.

