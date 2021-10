Las Cortes Valencianas piden al Gobierno de España abolir la prostitución

Las Cortes Valencianas han aprobado este jueves una propuesta que plantea que el Consell inste al Gobierno de España a legislar para abolir la prostitución como forma de violencia extrema contra las mujeres, y desarrolle en el ámbito autonómico políticas de prevención de esta práctica y de apoyo de estas mujeres.



La propuesta, presentada de forma conjunta por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos tras reunirse con el Front Abolicionista del País Valencià, ha sido aprobada en la comisión parlamentaria de Políticas de igualdad de género y del colectivo LGTBI con el apoyo de estos grupos, la abstención del PP y Ciudadanos, y el voto en contra de Vox.



El texto aprobado pide asimismo que el Consell destine medios para ayudar a mujeres que deseen abandonar la prostitución y facilitar su subsistencia hasta que tengan autonomía económica suficiente; ofrezca asistencia sanitaria especializada a las víctimas de la explotación sexual, e impulse campañas de información de los derechos y recursos que existen.



También aboga por una asistencia jurídica especializada, por la tramitación de permisos de residencia a las prostitutas que decidan dejarlo, por una red de servicios de atención integral, por establecer cláusulas que rechacen la contratación pública con empresas que amparen o promocionen el comercio sexual y la pornografía.



La diputada socialista Rosa Mustafá ha destacado que es una propuesta "histórica", que contempla mecanismos para acabar de raíz con "esta brutal forma de violencia, de esclavitud y de explotación", con planes integrales de abordaje y planes de apoyo y de atención integral a mujeres en situación de prostitución.



La diputada de Compromís Mònica Álvaro ha destacado que el Consell del Botánico ha trabajado los últimos años en dar atención a las mujeres prostituidas y en actuar ante las situaciones de riesgo de exclusión social, y ha reivindicado un sistema "donde las mujeres no estén nunca en situación de vulnerabilidad extrema y donde tampoco haya opción a la violencia".



Cristina Cabedo, de Unidas Podemos, ha afirmado que el Estado "debe asumir sus responsabilidades" y abolir la prostitución, que es fruto de la estructura económicosocial, y ha defendido que "abolir no es prohibir", pues lo segundo implica "señalar a las prostitutas como culpables de dañar la moral pública y eso es descabellado".

Acusaciones de "circo" y "postureo"

La diputada del PP María Luisa Mezquita ha indicado que están en contra y que hay que combatir "enérgicamente" la "aberración de la sociedad" que supone la prostitución, pero ha explicado que no quieren entrar en el "circo" y el "postureo" del Botànic, al que ha acusado de "negar la realidad" de las menores tuteladas abusadas.



La diputada de Ciudadanos María Quiles ha afirmado que le da "vergüenza" que traigan esta iniciativa quienes "dicen defender a las mujeres, cuando parece que tienen un pacto tácito de silencio para defender solo a algunas de ellas", como Mónica Oltra, pero no a las menores tuteladas por la Generalitat que han sufrido abusos.



Desde Vox, Ángeles Criado ha indicado que están en contra de "la explotación de cualquier persona", pero no pueden apoyar una propuesta que "parte de una criminalización del hombre" y que en el fondo es una reivindicación de leyes que quieren derogar, como la del aborto, la de violencia de género o la de igualdad.

