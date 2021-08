La tragedia golpea a la familia del derrumbe de Peñíscola: el padre escapó poco antes del colapso

El derrumbe de un edificio de apartamentos en Peñíscola, que deja un menor fallecido y una mujer desaparecida de la misma familia, tiene noqueado a un pueblo que se agiganta en agosto por el turismo y donde ahora se mezclan sensaciones encontradas de angustia, suerte, solidaridad y esperanza.

Los trabajos de los equipos de emergencias que forman el dispositivo de más de 140 personas trabajan sin descanso desde última hora de la tarde del miércoles, con minuciosidad y con todos los medios técnicos a su alcance. Enfrente, la mirada de numerosos medios de comunicación y de vecinos del propio inmueble siniestrado, que se preguntan cuándo podrán entrar a recoger algunas de sus pertenencias.

Los bomberos intentan ahora encontrar a la mujer de origen cubano que permanece sepultada bajo los escombros mientras algunos de los 300 vecinos que fueron desalojados del inmueble reconocen sentirse afortunados de no haber estado en las viviendas siniestradas cuando colapsó la estructura, aún por causas desconocidas.

El siniestro se ha cobrado la vida de un niño de 14 años de Morella (Castellón), cuyo cuerpo ha sido rescatado esta mañana de entre los escombros, después de que anoche su hermanastro, de 26 años e hijo de la mujer que sigue bajo los escombros, pudiera ser rescatado con vida. Ahora está ingresado y estable en la UCI del Hospital Comarcal de Vinaròs.

Ambos jóvenes convivían con la mujer y con su pareja, el padre del menor fallecido, de manera permanente en este complejo de viviendas; el hombre está siendo atendido por los servicios psicológicos tras haber salido ileso, al haber podido abandonar el inmueble poco antes del colapso.

Un edificio con 30 años

El edificio de 55 apartamentos fue construido en 1989 y se inauguró en 1991, según ha explicado a EFE una de las vecinas cuya casa colapsó junto con otras 17 viviendas sobre las 19.30 horas en la urbanización Font Nova, situada en la zona sur de Peñíscola, en el bello enclave de la Serra d'Irta.

Esta propietaria, Arantxa, que es vecina de Pamplona, salió junto a su pareja el domingo hacia su ciudad natal dejando en el apartamento familiar a su hijo. Este joven, Adrián, a quien puede la emoción junto al lugar del derrumbe y agradece a su suerte que en el momento del colapso se encontrara todavía disfrutando de alguna de las calas del parque natural.

Otra vecina, Maite, se acerca a la zona junto a sus dos hijos para saber si puede acceder a su vivienda, ya que, si bien está en el mismo edificio siniestrado, su apartamento no colapsó.

Maite y sus hijos han pasado la noche en casa de una desconocida que ya no es tal, y que anoche salió en ayuda de los vecinos afectados, envió a sus hijos a casa de un familiar en el casco urbano de Peñíscola. También alojó en sus habitaciones a otro vecino afectado por el derrumbe, al que tampoco conocía, y a Maite y sus dos hijos, que salieron con lo puesto y solo tienen entre sus pertenencias las llaves de su apartamento.

El resto de vecinos acudió a casa de familiares y conocidos y la Concejalía de Servicios Sociales buscó alojamiento de manera inmediata a nueve familias, unas 30 personas, en hoteles de este municipio turístico que se encuentra casi al completo de su ocupación -con más de 100.000 personas- aunque la respuesta fue "ejemplar" e inmediata, según ha explicado el alcalde, Andrés Martínez, quien no ha abandonado desde anoche el lugar del siniestro.

Solución a largo plazo

Se trabaja también en buscar una solución habitacional más a largo plazo para aquellas personas realojadas, según el conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, ya que, una vez se consiga rescatar a la persona atrapada, se evaluará el estado del edificio y se determinará si se puede volver a él.

Des de la @GVAvicepres2n ja busquem solucions perquè les persones afectades per l'assolament a la urbanització Font Nova de Peníscola, que s'han hagut d'allotjar en hotels, pensions o cases de familiars, tinguen un habitatge garantit mentre siga necessari. https://t.co/HIkk03NcyC — Rubén Martínez Dalmau (@rmartinezdalmau) August 26, 2021



Los equipos de emergencias siguen trabajando para localizar a la mujer, a la que en principio se buscaba en un enclave indicado por los testigos presenciales y que finalmente no ha sido encontrada allí, con la ayuda de una grúa llegada de Valencia que está retirando las grandes placas de hormigón apiladas sobre el nuevo enclave de búsqueda.

Los perros de rescate han sido determinantes en la localización de las personas atrapadas, y los bomberos trabajan sin descanso y con sumo cuidado intentando romper esas grandes placas ayudados por un láser de detección de movimiento para evitar nuevos colapsos.

