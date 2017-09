El elegante guantazo de Netflix a Dalas: "no usaríamos ese emoji"

Dalas Review es uno de los youtubers del momento, con 5,6 millones de suscriptores. Es una de esas personas que genera casi tanta admiración entre sus fans como rechazo entre sus haters. Siempre envuelto en polémica -incluso Frank Cuesta le dedicó un vídeo en el que las palabras no eran bonitas-. Su última polémica ha sido ni más ni menos que con Netflix.

El pasado 25 de agosto la plataforma de streaming estrenó Death Note, una película basada en una sensacional serie de animación japonesa. El resultado fue tremendamente decepcionante, por decirlo suavemente. Dalas fue uno de esos fans, y lanzó un tuit muy a su estilo expresando su siempre matizada opinión:

La peli de Death Note de @Netflix es una de las mayores basuras que ha presenciado la humanidad.Hasta me ha hecho cancelar la suscripción 😐 — Dalas Review (@DalasReview) 30 de agosto de 2017

Después recurrió a ese clásico de los youtubers para sacar retuits fáciles:

De hecho, ¿os gustaría que hiciera una crítica a la peli de Death Note de Netflix? XD🔄RT si queréis!🔄😘😘😘😘😘😘😘En https://t.co/v7rFrxBErV — Dalas Review (@DalasReview) 30 de agosto de 2017

Internet está llena de gente que esperan con los cuchillos afilados a que Dalas haga cualquier cosa para lanzar la caballería al completo, y la tuit-crítica con portazo incluido era terreno ideal, por lo que algunos usuarios quisieron hacer sus deseos realidad a golpe de captura de pantalla manipulada:

Sin embargo, desde la desde Netflix España -que es una de las cuentas publicitarias de nuestro país- no dejaron pasar la oportunidad de darle un sutil sopapo al youtuber. Porque nunca hubieran usado el emoji, pero lo demás...

Claramente es un fake. Nunca hubiésemos usado este emoji: 😐 https://t.co/URCvbHuzsq — Netflix España (@NetflixES) 31 de agosto de 2017

Y a Dalas le dolió:

Qué gracioso ver cómo os picáis tanto por decir que vuestra película de death es una basura 😂 Un CM muy profesional, digno de instituto 👍 — Dalas Review (@DalasReview) 31 de agosto de 2017

Así que ha decidido finalmente hacer la crítica de Death Note en su canal. Quien espere una crítica al estilo Cahiers du Cinema mejor que se aleje, porque es de esas en las que se dan grititos, la muletilla "biolasión" marca de la casa y puñetazos a la silla. Y por supuesto hace referencia al tuit falso de Netflix. Y al final pide madurez a la compañía.

Dalas contra Manuel Bartual

Pero Dalas no solo ha sido crítico con la adaptación de Netflix de Death Note -al menos en este caso tiene razón-, también con Manuel Bartual. Y todo porque parece que el final de su hilo no le acabó de gustar. Aunque no sabemos si su crítica va dirigida a él o al género de ficción en general:

Celebremos el día en que Dalas ha descubierto el concepto de FICCIÓN. pic.twitter.com/hLSuz3sOLZ — Quetzal (@slifante) 27 de agosto de 2017

Todo esto después de haber contestado a prácticamente todos comentarios del dibujante:

Básicamente, contestar a todos los tweets del bueno de Manuel cuando ha visto el éxito que estaba teniendo su historia, adjunto capturas pic.twitter.com/ttmqCFMyhL — David Arévalo (@david_arevalo16) 27 de agosto de 2017

Curiosamente, la imagen de uno de los últimos vídeos de Dalas se convirtió en meme por parte de otros usuarios que se tomaron el hilo de Manuel menos en serio:

TERMINAR LA HISTORIA CON UN HOLA? pic.twitter.com/TmmmJ8LNyi — Hola (@VirutaFinaKLK) 26 de agosto de 2017

Hace unos meses Dalas ya estuvo en el centro de la polémica tras el final del juicio con su ex-novia -también youtuber- por la custodia del perro que compartían. Una polémica en el que acabaron metiendo a Frank Cuesta, al que finalmente sacaron de sus casillas y acabó mandando a tomar viento a los dos youtubers, aunque Cuesta no usó la palabra "viento".