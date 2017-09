Mariano Rajoy tiene un doble 'vikingo' y no lo sabíamos

El mundo de los parecidos razonables o dobles entre famosos y personas que no lo son tanto resulta inabarcable. Todos tenemos alguien conocido al que nos parecemos y también funciona al revés. No se salva ni Mariano Rajoy, como se ha encargado de recordar Twitter. ¿Cuál es uno de los dobles que podría suplantar a la perfección al presidente? Michael Hirst, no hay duda.

¿Quién es Michael Hirst? Es un escritor británico famoso por ser el guionista y creador de numerosas películas y series. La más reciente es Vikingos, una producción para el canal Historia que podemos ver en España a través de TNT. Pero no es la trayectoria audiovisual lo que nos interesa ahora de Michael, sino su increíble parecido con nuestro presidente Mariano Rajoy.

Como bien compara Oier Fano en su cuenta de Twitter Michael Hirst y Mariano Rajoy podrían ser dobles. El británico tiene el pelo rubio, pero no hay duda de que el perfil de ambos y la mirada se asemejan casi tanto como dos gemelos entre sí.

No había visto esto. Joder, son clavados 😂😂😂😂.El guionista de Vikingos y Mariano Rajoy. pic.twitter.com/fKhrtzGwsN — Oier Fano Dadebat (@oierfano) 31 de agosto de 2017

El parecido ha despertado gran repercusión en Twitter por más que el tweet de Oier no haya sido el único. En febrero del año pasado TNT España presentaba nueva temporada de la serie Vikingos, por lo que invitó a Marian... a Michael Hirst para promocionarla. Jotaderos se percató del parecido plasmándolo en un tweet memorable.

El creador de la serie Vikingos es Rajoy con peluca rubia. pic.twitter.com/xt29Zhw1oY — Jotaderos (@Jotaderos) 18 de febrero de 2016

Y si crees que el parecido está forzado por las fotos basta con que mires el vídeo promocional de TNT España. A Michael solo le falta aparecer en un plasma.