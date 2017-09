Rajoy y sus frases, protagonistas de esta versión de Secret of Monkey Island

Esta peculiar versión de Secret of the Monkey Island pone a Rajoy en la piel de Guybrush Threepwood

En octubre de 1990 se lanzó uno de los juegos más míticos de la historia: The Secret of Monkey Island. Una aventura gráfica que elevó a LucasArts hasta ser la reina del género durante casi una década. El juego rezumaba sentido del humor, que llegaba hasta sus combates entre piratas. Estos se basaban en un sistema de preguntas y respuestas con frases ingeniosas. Al juego solo le faltaba una cosa: las frases de Rajoy.

Y eso es exactamente lo que permite esta versión del juego, El Secreto de Isla Moncloa. En él controlaremos a un pirata Mariano Rajoy Brey en sus enfrentamientos a labia y espada con sus adversarios políticos: el pirata socialista obrero, el pirata perroflauta, el pirata gordo comunista y el pirata naranjito.

El sistema de combate es simple: tu rival comienza una de las muchas frases llenas de sabiduría que nos ha dejado el presidente y tú debes elegir la continuación correcta de entre las opciones que te da el juego.

El fantasma de la niña de Rajoy estará ahí para ayudarte

Del "me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra" al "fin de la cita", todas las que puedas recordar y alguna de la que no te acordabas están reflejadas en el juego.

¿Tu rival te propone una de la que no conoces la respuesta? No te preocupes, tienes tres comodines que invocarán al fantasma de la niña de Rajoy y te chivará al oído la solución. Porque es Rajoy quien elige al fantasma y el fantasma quiere que Rajoy sea el fantasma.

Fin de la cita.