Porno, prostitución y feminismo: mujeres que lamentan el tiempo perdido haciendo gratis el amor

En matemáticas se habla de un conjunto como una colección de objetos que pueden clasificarse gracias a las características que tienen en común. Para muchos, durante mucho tiempo, la pornografía, la prostitución y el feminismo no cabían en el mismo conjunto. Sin embargo sus límites empiezan a abrirse y estos tres elementos se tocan y entremezclan cada vez más. El que sus definiciones se desdibujen responde en parte al ideario y al activismo que están llevando a cabo estas mujeres.

María Riot

Con 25 años, María (nombre artístico de Florencia Natalia) abandera la causa de que el feminismo y la prostitución no son incompatibles; el primero, de hecho, debería hacer por proteger a la segunda. Esta semana esta trabajadora sexual que hace unos años impulsó una campaña para que Facebook no censurara los pezones femeninos ha levantado la liebre con una polémica carta llamada 'Cuánto tiempo perdí cogiendo gratis' en la que habla de que el sexo "gratuito" no existe porque siempre pierdes o inviertes algo.

"El trabajo sexual me enseño a poner límites. A decir que sí o a decir que no. A poner mi placer en juego. A poder adueñarme de mi cuerpo, de mi sexualidad, y cortar con el mandato que me dice que tengo que dar sexo desde la gratuidad, sin cuestionamientos, por amor, por placer al otro, porque sí", subraya. Riot termina afirmando que "si le hubiera cobrado a cada gili con el que salí que cuando acabó se dio media vuelta para dormir, sería rica".

María también es animalista, defensora de la diversidad corporal y actriz porno de algunas películas de Erika Lust, apoyando que exista una pornografía ética y feminista. Asegura que no se puede mezclar la prostitución con trata y pide que "personas con una superioridad moral dejen de querer rescatarnos". Ella considera que el hecho de que las mujeres puedan verle el lado económico al sexo es algo "genial".

Natalia Ferrari

María no es la única meretriz activista que se define como feminista aunque al igual que Riot critica el feminismo contrario a la prostitución. Natalia, barcelonesa de 21 años, vive su profesión como un negocio en el que intenta ofrecer algo diferente y adaptarse a las necesidades. Sin embargo, afirma elegir los clientes y acostarse solo con aquellos que la "respeten como mujer".

La escort declara que elegir a lo que se dedica "ha sido una de las decisiones más enriquecedoras de mi vida. No solo por las experiencias que he tenido con mis clientes, también por el empoderamiento que he obtenido como mujer". Natalia cree que en una sociedad que "prefiere a las mujeres sumisas, ser puta es un orgullo". Ferrari opina que la prostitución y la trata son "problemáticas que deberían tratarse por separado".

La trabajadora sexual no duda que prefiere dedicarse a la prostitución que ser actriz porno y tira alguna pulla al porno feminista. "Que una empresa haga porno con luces bonitas, que las escenas las dirijan mujeres y hablen sobre la importancia de que los actores y actrices disfruten de verdad en las escenas, no significa que su ética laboral sea decente". Según su experiencia, "tampoco creo que sea ético pagar 400 euros por trabajar tres días, dos ellos reservados a viajar a la localización y uno para el rodaje, algo que me ofreció una productora ética hace pocos meses".

Amarna Miller

Esta actriz, directora, productora y escritora porno que tardó su tiempo en pasarse a la pornografía feminista y que ha mostrado su simpatía con Podemos causó revuelo el año pasado al protagonizar una campaña llamada Patria para promocionar el Salón Erótico de Barcelona en el que se tachaba a los españoles de hipócritas. A Miller le llovieron las críticas por ser ella misma hipócrita: detrás del evento estaba la cadena de prostíbulos Apricots (una vez más prostitución y pornografía se dan la mano) la cual, por cierto, había emprendido una búsqueda de voluntarios sin remunerar a cambio de unas entradas para el salón.

La polémica le llegó a Amarna por declarar a Risto Mejide que nunca había tenido constancia de abusos en la industria del entretenimiento para adultos. "En el porno no hay trata de blancas" llegó a decir cuando ya había estallado el escándalo del productor Torbe. En el campo político llegó a enfrentar a los dos partidos de la izquierda, al abanderar las feministas del PSOE la causa 'abolicionista' de la cosificación sexual de la mujer. Todavía colea, finalmente, la portada en la revista Mongolia del año pasado, en la que posaba como la Virgen María para escándalo de los creyentes.

Erika Lust

Antes de pasarse al mundo del celuloide estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Lund, especializándose en Derechos Humanos y Feminismo. La directora de cine sueca, además de guionista y productora independiente, ha sido la principal impulsora del movimiento para un porno ético y feminista que rompa todos los estereotipos de la industria y consiga una mayor igualdad. Su primer corto, The Good Girl (2004), fue todo un éxito y un año después fundó su productora Lust. En 2013 puso en marcha un proyecto colaborativo denominado XConfessions, que se nutría de las confesiones anónimas de algunas personas.

En enero, en otra entrevista con Risto señaló que "el porno sí interesa a las mujeres, pero también espanta. Somos muchas mujeres las que hemos tenido esta situación de querer pero nos hemos encontrado algo terrible", indicando también que hay un estigma para las mujeres porque les avergüenza decir que están interesadas en la pornografía. Cree que la industria debería respetar unos valores humanos y no tratar a los hombres como "máquinas penetradoras" y a las mujeres como objetos. Para ella, que se separa totalmente de la industria convencional, la clave con sus películas es transmitir emociones.