¿Sabe Rajoy que Nairo Quintana no es español?

Nairo Quintana, el corredor colombiano de Movistar Team, se proclamó este domingo subcampeón del Giro de Italia por detrás de Tom Dumoulin. El holandés se hizo con la victoria en la cita ciclista italiana, que este año cumplía 100 años, gracias a una excelente contrarreloj en la que aventajó a Quintana en un minuto y 24 segundos, lo que a la postre le valió para coronarse campeón con sólo 31 segundos de diferencia sobre el colombiano.

Tras finalizar la carrera, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que debía estar siguiendo la ronda ciclista por televisión, decidió enviar un mensaje a Quintana a través de Twitter que muchos usuarios en las redes han entendido como un nuevo fallo garrafal. "Felicidades a @NairoQuinCo, magnífico subcampeón del @giroditalia. Ejemplo de trabajo, coraje y perseverancia; un orgullo", escribió en su cuenta personal de Twitter.

El mensaje del presidente habría pasado desapercibido de no ser por la última palabra que incluyó en el mismo: "orgullo". El término, utilizado a menudo para mostrar satisfacción por algo propio o cercano, hizo pensar a muchos usuarios que Rajoy había vuelto a meter la pata. Para más inri, Rajoy sólo citó en su tuit a Quintana y no al Movistar Team, el equipo español al que pertenece el menudo ciclista y que sí se proclamó campeón por equipos de la cita.

Así, los usuarios de Twitter no tardaron en salir al quite y advertirle de que se estaba confundiendo, que Nairo Quintana no es un corredor español.

Felicita al segundo y no al primero, para mí que se cree que es español. https://t.co/CyyT7BlVZ0 — Tuan (@__tuan__) 28 de mayo de 2017

Pero...pero...pero... ya ni en deportes está puesto 😱 https://t.co/zWh2rEhobM — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 28 de mayo de 2017

Y a los españoles, ni hola. Qué hemos ganado tres etapas con Gorka Izagirre, Omar Fraile y Don Mikel Landa, señor presidente! https://t.co/qgZZR2x65d — Diego Vos (@diegovos_) 29 de mayo de 2017

100 pavos a que este se pensa que Quintana é español. https://t.co/qigZix9gTl — Леон (@LeonRCD) 28 de mayo de 2017

Felicidades a Susana Díaz, magnífica subcampeona de las primarias del PSOE. https://t.co/oql9goOBah — Kim Jong-un (@norcoreano) 28 de mayo de 2017

Ni el Movistar Team ni el propio Nairo Quintana han respondido a la peculiar felicitación del presidente del Gobierno por el momento.