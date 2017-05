Paula Echevarría incendia las redes al hablar de feminismo

Paula Echevarría (39 años) ha sido tendencia en Twitter, pero no por gusto. La presentación de una de las firmas de las que es imagen ha dado para mucho más que para hablar sobre su ruptura con David Bustamante (35). En una de las entrevistas que la actriz ha concedido a los medios ha hablado sobre el feminismo y la posición actual de la mujer y sus palabras han encendido la mecha. "Yo me defino como persona. Yo creo que no hay que ser feminista ni machista, yo creo que los extremos nunca son buenos ni para un lado ni para el otro", ha respondido la intérprete de Velvet a la pregunta de si se definiría como feminista.

Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar y han sido muchas las voces que se han alzado en contra de este desafortunado comentario. Tanto que se ha convertido en uno de los trendig topic del día. "Hoy en día no hay que ser feminista ni machista, ¿entonces qué hay que ser? El feminismo es un movimiento a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, te lo digo porque parece que estás muy desinformada; una pena que gente como tú llegue a un público tan amplio y de este tipo de mensajes. Sigue copiando outfits a bloggeras y modelos, teniendo cero estilo propio y siendo tan paleta", critica un usuario. Incluso personajes conocidos como Lucía Etxebarría (50) han replicado el comentario: "Paula Echevarría diría: "Yo me defino como persona, no hay que ser racista ni activista anti racismo, los extremos no son buenos"".

¿Paula Echevarria diría "Yo me defino como persona, no hay que ser ni racista ni activista anti racismo, los extremos no son buenos" ? pic.twitter.com/dliqcYeOhp — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 25 de mayo de 2017

Estas son algunas de las opiniones vertidas en las redes sociales:

Lo de Paula Echevarría igualando el #feminismo y el machismo con: "los extremos no son buenos" es para llorar por su incultura. pic.twitter.com/fuj0eKKdiQ — Cristina M. 🐮 (@Cris_MiCa) 25 de mayo de 2017

Paula Echevarría: "No hay que ser feminista ni machista, hay que ser persona". Te ayudo a ver la diferencia, querida #SmartGirl: pic.twitter.com/L1il73kGIz — Maria Jose Canales (@maariajosecs) 25 de mayo de 2017

Paula Echevarría debería saber que gracias a una feminista se puede ella divorciar. Hay mucha ignorancia detrás de sus palabras. pic.twitter.com/doZAO7YV0o — Mara (@maraylucy) 25 de mayo de 2017

Paula Echevarría no es machista ni feminista. Es boba a tiempo completo. — Diana (@dipordior) 25 de mayo de 2017

Se ha quedado buena tarde para que Paula Echevarría abra un diccionario — lfez (@anerolb) 25 de mayo de 2017

Que Paula Echevarría no hablara de lo que no entiende estaría bien. Que dejara de "actuar" estaría demasiado mejor. Ya que pedimos. — Srta. Lápida (@Srta_Lapida) 25 de mayo de 2017