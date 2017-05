La tabla de puntos para saber si eres una 'verdadera' feminista

El feminismo es un movimiento que, gracias a la enconada lucha de las mujeres por la igualdad, ha ido adquiriendo cada vez más fuerza. En los últimos tiempos y a través de distintas fórmulas, asociaciones, grupos de Facebook, canales de YouTube, revistas y fanzines denuncian que el machismo sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad y publican contenido con una perspectiva de género, dónde la mujer tiene un papel protagonista.

Como ocurre con todo colectivo de personas más o menos homogéneo, sobre las feministas también recaen toda una serie de tópicos y estereotipos que algunas tratan de combatir desde el humor. Esto último es lo que ha hecho Vulva Estelar, un "femzine ma(u)rciano" creado por y para las mujeres que acaba de nacer en la Huerta de Europa (y que puedes leer aquí). Dos de sus integrantes, Vitah Violet y Gipsy QueerQueen, han decidido utilizar todo el sarcasmo del mundo para crear 'La tabla de puntos del carnet feminista', una suerte de "guía cuantitativa" en la que, a base de topicazos, las mujeres pueden evaluar su nivel de feminismo.

Cuantas veces has escucha hablar del carnet feminista? En nuestro nº0 encontrarás la tabla de puntos #malafeministahttps://t.co/ZlaDc9fuw2pic.twitter.com/9is5HUNN39 — Vulvaestelar (@vulva_estelar) 30 de abril de 2017

"Todas sabemos lo que cuesta sacarse el carnet feminista: sobrevivir a asambleas interminables tres veces por semana, leer autoras con nombres como Chandra Talpade Mohanty y tomarte un café teorizando sobre temas como la deconstrucción de la identidad performativa y las sexualidades periféricas, o estar siempre preparadas para que añadan una sigla más a LGTBIQ+. Pero ni siquiera una vez que has conseguido tu carné feminista puedes respirar tranquila, porque el riesgo de la retirada por pérdida de puntos siempre está al acecho", se puede leer en el artículo que acompaña a la tabla.

"Ganarte un 'feminazi': +6 puntos"

Con el objetivo de tener las cuentas claras y "tomar medidas ante el peligro inminente de la retirada del carné", has de saber que, por ejemplo, "quedarte con cara de tonta cuando te sueltan un piropo" acarrea una sanción de menos cuatro puntos. En cambio, "ganarte un 'feminazi' por algún comentario que has publicado en internet" suma seis. "Estar cagada de miedo" resta cuatro puntos. En cambio, "estar empoderada" suma diez. Que te gusten pelis como '500 días juntos' o 'El diario de Noah' te quita cuatro y diez puntos respectivamente; pero renegar de cualquier filme que no haya pasado el test de Bechdel (un método que evalúa si un guión evita la brecha de género) te añade cinco.

Cumplir con ciertos cánones estéticos también es importante para saber cuán feminista eres. Así, "llevar las uñas pintadas" te resta un punto como feminista. En cambio, si fumas tabaco de liar con las uñas pintadas, sumas dos. Cuidado también con la depilación, porque rasurarse las ingles, las piernas y/o las axilas hace que pierdas dos, tres y hasta cinco puntos.

Pese a que en el subtítulo del artículo puede leerse "si no me puedo pitorrear, no es mi revolución", la tabla de puntos de Vulva Estelar ha creado cierta controversia después de que una usuaria publicase una foto de la misma en su Facebook y fuese compartida por Pikara Magazine, una revista feminista que acumula más de 100.000 seguidores en Facebook. Las creadoras del 'femzine' han querido salir al paso de las críticas a través de un post en su cuenta: "La tabla de puntos pretendía ser una crítica, desde el humor, a nosotras mismas, a nuestros miedos, expectativas y a los criterios que de vez en cuando nos autoimponemos (o se presuponen) dentro del movimiento feminista, con todas las contradicciones que eso nos provoca", puede leerse en la publicación.

Así, las creadoras de la tabla aseguran que no van a entrar en debates ni en discusiones de ningún tipo. "Es nuestro fanzine y no le debemos explicaciones a nadie. Utilizamos las redes para difundir nuestro trabajo y crear sinergias, no para desgastarnos", aseguran.